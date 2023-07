Reduce dal quarto posto conclusivo alla VNL con la maglia della Nazionale italiana, il libero Fabio Balaso, vice campione della SuperLega Credem Banca con la Lube e campione d’Europa e del Mondo con la selezione azzurra, si gode una breve parentesi di relax prima di ritornare al lavoro per gli imminenti impegni internazionali, ovvero i Campionati Europei e le Qualificazioni Olimpiche. L’atleta raggiungerà il Club solamente due settimane del via ufficiale alla massima serie.

Quali sono le tue sensazioni dopo il quarto posto finale alla VNL?

«Il gruppo della Nazionale vuole dimostrare ancora tanto e vincere il più possibile. In Polonia abbiamo avuto un’ulteriore conferma di potercela giocare con tutti, ma al tempo stesso la prova tangibile che non si può mai abbassare la soglia d’attenzione. Non è semplice, ma il nostro livello tecnico, fisico e mentale dovrà essere sempre al top».

La Volleyball Nations League ci ha detto che il pericolo numero uno resta la Polonia?

«Non dobbiamo sottovalutare nessuno, a cominciare dalle rivali del girone. La Polonia rappresenta un’avversaria pericolosissima, come lo sono Francia e Slovenia. Penseremo un passo alla volta focalizzandoci prima di tutto sul nostro gioco».

Hai qualche giorno libero. Anche un instancabile come Balaso “la macchina” deve fermarsi per far raffreddare il motore.

«In effetti è un’estate intensa di lavoro, un periodo per passare del tempo in famiglia è oro colato. Già il 4 agosto inizierò con la Nazionale l’iter di avvicinamento all’Europeo, nella seconda parte del mese parteciperemo al Torneo Wagner in Polonia, poi ci tufferemo nella competizione continentale in casa. Non è finita qui. Subito dopo ci saranno le Qualificazioni Olimpiche e dovremo farci trovare pronti. Solo a pochi giorni dall’inizio della Regular Season 2023/24 potrò allenarmi con i compagni di squadre della Lube».

Visti i tuoi impegni, la SuperLega sembra lontanissima, ma roster e calendario sono noti. Si può già ipotizzare una griglia in base ai valori?

«Penso che Perugia sia una delle favorite grazie all’ossatura quasi immutata. Mi viene spontaneo dire che Civitanova, Modena e Trento saranno protagoniste. Occhio alle emergenti. Già dall’anno scorso si è vista la crescita di altre rivali. Anche nella stagione ventura tutti i match saranno duri».

A Civitanova in ricezione avrai il sostegno di Ivan Zaytsev come nei Play Off.

«Una mossa che darà più equilibro alla squadra, ne abbiamo avuto un assaggio nella lotta Scudetto. I suoi colpi in attacco hanno reso popolare lo Zar in tutto il mondo, ma nel bagaglio tecnico di Ivan c’è molto di più. Con la sua esperienza sarà più facile dare palloni giocabili a Luciano De Cecco e visto il nostro parco attaccanti ci saranno ricadute positive nel gioco».

Ti attende una Lube ulteriormente ringiovanita.

«Ormai sono tra i ‘vecchi’. Per me è un piacere lavorare con tanti giovani di qualità nell’ambito di un progetto chiaro e interessante. Trovo che sia bello e stimolante rimanere competitivi con diversi emergenti dall’ottimo potenziale e già in grado di farsi valere in questi palcoscenici, come accaduto nell’ultimo campionato».