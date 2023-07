Il pugile osimano Charly Metonyekpon, campione italiano della categoria superleggeri, difenderà il titolo per la terza volta, il 4 agosto a Civitanova. Lo sfidante sarà Federico Schinina, 28 anni, di nazionalità italoargentina, originario di Ragusa. L’evento nazionale organizzato dalla società A&B Events di Alessandra Branco in collaborazione con il Team Magnesi sarà disputato in notturna allo stadio comunale di Civitanova sul lungomare Piermanni.

Il campione marchigiano allenato dai maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra della Boxing Club Castelfidardo ha all’attivo dodici match tutti vinti. Vincitore di due Trofei delle Cinture, Metonyekpon ha conquistato il titolo italiano nel marzo 2022 al Palabaldinelli di Osimo battendo ai punti il pugliese Arblin Kaba per poi difenderlo a Civitavecchia contro il romano Jacopo Fazzino e a Lanciano contro l’abruzzese Stefano Ramundo. Sarà un match dall’esito incerto dove Schinina che vanta dieci match da professionista di cui otto vinti, farà di tutto per destituire il campione in carica mentre Metonyekpon darà il massimo per difenderlo per poi puntare direttamente al titolo europeo.