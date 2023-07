Non a Voce Sola, rassegna itinerante di narrativa, musica, filosofia, poesia ed arti, continua il suo percorso itinerante nel cuore delle Marche. Nella sua quattordicesima edizione illustri ospiti della scena culturale nazionale e internazionale dialogheranno attorno al tema “La trama dello sguardo” ponendo sempre l’attenzione sul dialogo tra i generi. Proprio su questa scia, martedì 11 luglio alle 21,15 nella cornice del parco di Villa Fermani a Corridonia, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet parlerà di passione intesa come motore libero di una vita degna di essere vissuta in un incontro titolato “Il lavoro come passione”.

«È possibile fare dalla passione il motore della nostra esistenza? – scrivono le organizzatrici – La passione dovrebbe essere non solo il motore ma il fondamento, oggi però non se ne vede molta in giro perché faticosa, un lavoro vero e proprio. Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra epoca, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un rallentatore cognitivo ed emotivo che rende tutto apparentemente fattibile e fruibile senza sforzo, è il progressivo deperimento – se non addirittura l’estinguersi – della passione, quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare. Ma poiché, senza passione, non c’è una vita vera né una visione del futuro, in primo luogo del proprio, l’unico modo per non arrendersi a questa perdita è invocarla, provocarla, inseguirla, raccontarla. Questo è l’intento di Paolo Crepet che componendo un inventario di storie e riflessioni, attinte dalla propria esperienza esistenziale e professionale, pone l’attenzione attorno a questa parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni».

L’evento è ad ingresso libero e gratuito, per info: 338.4162283.