E’ iniziata quattordicesima edizione di “Non a Voce Sola”, rassegna di poesia, filosofia, narrativa, musica ed arti che, patrocinata dalla Regione, dalla Commissione Pari Opportunità regionale, dalle Università delle Marche e da un circuito di quattordici Comuni delle province marchigiane, si propone anche quest‘anno di essere luogo del racconto del femminile e del dialogo fra i generi. La direzione artistica di Oriana Salvucci ha quest‘anno eletto come fil rouge attuale e pregnante “La trama dello sguardo”. La riflessione filosofica e poetica sul tema parte da una considerazione che «se la storia dello sguardo attraverso i secoli è stata inevitabilmente maschile, legata al controllo ed al giudizio, la rassegna si interrogherà su un altro sguardo: quello femminile, dotato di una sua peculiare natura. Uno sguardo laterale, con gerarchie diverse, destinato ad avere accesso all’intimità ed al linguaggio dei segni segreti, capace di essere ubiquo, a volte indiscreto. Privato ma non deprivato, portato a vedere e registrare cose lontane dall’ingegneria della Storia, dai canoni e dalle genealogie. È forse da questo sguardo nuovo, laterale ed inclusivo, non giudicante, che può nascere una trama capace di farsi narrazione, memoria e storia», così come osserva Lucia Tancredi, madrina della manifestazione.

Saranno invitati a riflettere sul tema ben quindici ospiti, divisi in diciotto meravigliosi appuntamenti. Si è iniziato sabato con una grande signora della letteratura italiana, Elisabetta Rasy. Il secondo appuntamento avrà come ospite un’altra protagonista della Storia della letteratura italiana, Dacia Maraini, che con il suo intervento “Montagne pensose” traccerà le coordinate di un pensiero che si è dipanato per tutto il novecento e ha aperto il nuovo millennio, dalla sua amicizia con Pasolini, al dialogo sulla poesia, al suo fervente impegno per la causa delle donne, a Osimo, domani alle 18 presso il Chiostro di San Francesco. La mirabolante Barbara Alberti sarà la protagonista del terzo incontro, fra campi di lavande e vigneti, nel cuore del parco del Conero (Varano 226, Ancona), alle 21.15 con un epifanico intervento titolato “Sguardi”.

Il quarto appuntamento si terrà a Jesi , l’8 luglio presso il cortile di Palazzo della Signoria, alle 18 e vedrà protagonista la linguista e saggista Vera Gheno che con il suo intervento dal titolo “Parole d’altro genere” guiderà il pubblico alla scoperta della cosiddetta scrittura femminile. A seguire il quinto appuntamento si terrà a Corridonia, a Villa Fermani , l’11 Luglio alle 21,15, e vedrà protagonista lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, con una lectio titolata “Il lavoro come passione”. Il sesto appuntamento si terrà a Osimo , presso il Chiostro San Francesco, il 13 luglio alle 21.15 , e stavolta ad incontrare il pubblico sulla trama dello sguardo come spalancamento della prospettiva sul mondo vegetale, sarà il botanico e saggista Stefano Mancuso che terrà un intervento dal titolo “La tribù degli alberi” . Il 18 luglio alle 21,15 la città di Montemarciano accoglierà, nel pittoresco centro storico, il filosofo Umberto Galimberti. Lo sguardo lucido e profondo del professore indagherà , dialogando con Platone, su le cose dell’amore(In dialogo con Platone sulle cose dell’amore). Il noto filosofo sarà ospite anche del settimo appuntamento della rassegna nel centro storico dell’armonioso borgo di Magliano di Tenna(19 luglio ore 21.15) con un intervento sulla bellezza come eccedenza di significato, come ulteriorità di senso, come rimando a qualcos’altro (La bellezza: legge segreta della vita). L’ottavo appuntamento, ospitato dal Chiostro di San Francesco nel comune di Monterubbiano, il 22 luglio alle 21,15, vedrà protagonista Gabriella Genisi, l’ideatrice della vicequestore Lolita Lo Bosco, intrepida donna in un mondo di soli uomini, con un intervento titolato Lolita Lo Bosco e altre storie.

Vittorio Sgarbi, critico d’arte, politico, saggista di fama internazionale sarà al timone del nono incontro, con un intervento incentrato sulla figura chiaroscurale del grande Caravaggio (Ecce Caravaggio) a Piazza del Santuario, Numana, ore 21.15. Il decimo appuntamento sarà dedicato alla musica con un ospite d’eccezione, Cristiano Godano dei Marlene Kunz. Un incontro fra parole e note, uno sguardo sulla scena musicale italiana, sulle nuove generazioni e sul piacere di creare. L’evento si terrà nell’incantevole Teatro delle Logge di Montecosaro alle 21.15. Saranno due scrittrici di raro pregio e autorevolezza le ospiti dell’undicesimo appuntamento, nel cuore del parco del Conero ( Arco degli Angeli, fraz.Varano, 228), il 24 agosto alle ore 18.30, Loredana Lipperini e Lucia Tancredi che dialogheranno amabilmente su un dilemma estremamente attuale, vivere il presente o augurarsi una fuga nostalgica nel passato? Il dodicesimo appuntamento, il 30 agosto, avrà come splendente teatro la città di Loreto e salirà sul palco di Piazza Garibaldi, alle 21.15, Il poeta e paesologo Franco Arminio con una sua corale performance tratta dalla sua ultima raccolta poetica titolata Sacro minore. Dalla poesia alla narrativa, il tredicesimo appuntamento si terrà nella colta e aperta città di Fermo, presso un luogo sacro della cultura, la Biblioteca Romolo Spezioli, il 14 settembre, alle 21, con la presenza dell’affabulante Lucia Tancredi che presenterà la sua ultima fatica letteraria dedicata alla biografia di Jacopa dei Settesoli. L’amica ricca di Francesco.

Il quattordicesimo appuntamento segnerà il ritorno nella città di Ancona, Varano 226, alle 18 del 21 settembre, sempre nel parco del Conero, nel cuore di un boschetto, si terrà l’incontro con una immensa protagonista della letteratura, Lidia Ravera, e il suo ultimo libro, dedicato alla grande età, all’imparare a muoversi a tempo con il tempo per sfatare i pregiudizi sulla vecchiaia (Age Pride). L’ultimo incontro, il 23 settembre, alle ore 18,00 segnerà il ritorno del filosofo Umberto Galimberti, a Rapagnano, località San Tiburzio, nel cuore del fermano, e sarà incentrato sulla potenza dello sguardo visto attraverso Le parole di Gesù. Una Interpretazione della eredità laica della vita e delle opere del Dio che si è fatto uomo e ha attraversato la vita e la morte come uomo.