La pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta rinnova la sala dedicata al futurista Tullio Crali, con l’esposizione di nuove opere pittoriche. Il vernissage dello spazio, dal titolo “Tullio Crali. In caduta libera”, è in programma domenica alle 19, ad ingresso libero.

«Lo scorso anno, per i 50 anni dalla fondazione della pinacoteca civica Marco Moretti, abbiamo rinnovato il museo pensando alla nostra città, alla nostra storia e agli ospiti che sempre più numerosi hanno in questi ultimi anni frequentato e apprezzato le proposte culturali che la pinacoteca ha messo in atto sinergicamente con l’Amministrazione comunale e con l’Azienda Teatri – sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Questo rinnovamento è tangibile entrando nel museo, ed è un progetto partito da lontano che anno dopo anno si è concretizzato e perfezionato. Oggi possiamo con orgoglio dire che la pinacoteca civica è un eccellente centro di cultura per le manifestazioni che si susseguono offrendo un ventaglio di esperienze che vanno dai laboratori didattici alle mostre d’arte, ai concerti, dalle conferenze alle visite guidate, alle collaborazioni con altri enti di cultura e con le scuole. Voglio sottolineare il lavoro di recupero e restauro del patrimonio artistico e l’eccellenza di quella rete di sinergie che hanno permesso di avere le opere del maestro Tullio Crali al quale abbiamo dedicato una sala del museo: il nostro ringraziamento va alla famiglia Crali che ci permette di ospitare queste magnifiche opere futuriste e dare così sempre nuovi spunti per scoprire e capire l’arte in tutte le sue sfumature. Un lavoro meticoloso e laborioso che la direzione della pinacoteca fa e che questa Amministrazione intende sostenere e potenziare».

«Il museo, anche se non rinnovasse il suo percorso espositivo con la frequenza con cui lavora la pinacoteca civica Marco Moretti, sarebbe comunque un luogo ricco di sollecitazioni che illustrate e approfondite a dovere darebbero comunque al fruitore curioso un ventaglio inesauribile di spunti attraenti – rimarca la direttrice Enrica Bruni -. Ma il nostro museo vuole offrire di più per la diffusione della cultura e in questa missione sta la forza straordinaria che rende di fatto questa istituzione un luogo speciale. La piccola dimensione della pinacoteca non fa della pinacoteca un piccolo museo, ma al contrario la rende un luogo dove scienza, sapere, bellezza e storia si incontrano e si fondono. Ecco quindi che le qualità professionali, il pregio delle raccolte d’arte, la vivacità delle proposte esperienziali pongono la pinacoteca civica Marco Moretti in linea con le realtà museali più rinomate della nostra regione. Accogliere le opere di uno dei maggiori artisti futuristi come è Tullio Crali, è un pregio e un onore per noi e un arricchire la collezione d’arte marcando l’impronta della raccolta».

«Queste opere – aggiunge la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – furono donate dallo stesso Crali al Mart di Rovereto, ma poi per vicissitudini ritirate dalla famiglia che ha accettato di esporle nella nostra pinacoteca, dandoci l’opportunità e il piacere di godere e apprezzare l’arte del grande e riconosciuto artista futurista. Come è tradizione, intorno a questa mostra e alla figura di Crali ci saranno momenti di approfondimento, lectio e laboratori didattici durante tutto l’anno di esposizione, che posso annunciare si rinnoverà nell’estate del 2024».

Inoltre, la Pinacoteca per i mesi dei luglio e agosto terrà aperture straordinarie tutti i sabati e le domeniche dalle ore 20 alle 24.