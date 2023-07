Torna il teatro ‘Mpertinende, la rassegna che porta il teatro dialettale al pubblico di Civitanova. La manifestazione è promossa dall’associazione culturale Piccola Ribalta Aps in collaborazione con la Pro Loco di Civitanova, con il patrocinio del comune e dall’azienda Teatri.

Sarà un’edizione 2023 emotivamente speciale, che alle inevitabili risate affiancherà anche una piccola lacrima nel ricordo della grande anima della manifestazione, l’attore e scenografo Luigi Ciucci.

«Luigi è stato per me un fratello e con lui ho condiviso 40 anni di attività teatrale – le parole del presidente della Piccola Ribalta Antonio Sterpi – Con il pubblico lo omaggeremo ricordandolo con grande affetto, visto l’impegno che ha profuso per noi e per tutta la città di Civitanova. Questa rassegna, organizzata dalla nostra associazione, è sempre stata curata da lui e con lei si è tenuto un filo diretto che ora vogliamo rinsaldare e portare avanti anche in onore del nostro Luigi».ù

Andando sul programma delle quattro serate in cartellone (tutte di mercoledì), gli spettacoli inizieranno alle 21.15 allo spazio esterno al cine-teatro Cecchetti. Il via è il 5 luglio con la compagnia Dieci Donne Mamme Matte e il Candidato di Oreste De Santis, per la regia di Alberto Pepe. Secondo appuntamento è invece con la compagnia teatrale Fabiano Valenti, che il 12 luglio metterà in scena Rengraziènno Ddio di Fabio Macedoni, con la regia di Francesco Facciolli.

Il penultimo spettacolo è il 19 luglio con la Filodrammatica Firmum e la Doppia Coppia di Luca Giacomozzi, con regia di Massimiliano Vallesi mentre la chiusura è affidata il 26 Luglio alla compagnia In.. stabile con Che sia venedette ‘ste vadanti di Giancarlo Verdecchia, con la regia di Giorgio Gobbi. Ingresso libero.