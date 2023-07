Direttamente dal Jova beach party, al concerto di Irama e di J-Ax il dj Nicola Pigini suonerà a Corridonia in piazza Filippo Corridoni mercoledì. La serata inizierà alle 20 con l’apertura dell’area food and drink in piazza del Popolo per proseguire con il dj set di apertura a cura di Alessandro Barboni e poi toccherà al protagonista indiscusso della serata: Nicola Pigini.

L’evento ad ingresso gratuito è organizzato dall’associazione commercianti con il patrocinio del Comune. «Questo sarà il primo evento della nostra associazione, un’associazione nata pochi mesi fa con lo scopo di aiutarci, collaborare e far rivivere la nostra città», afferma la presidente Roberta Rocchi. Idea condivisa anche dall’assessore Gemma Acciarresi che evidenzia l’importanza di fare eventi anche per i giovani. «E’ importante – dice – trovare un equilibrio tra le varie feste, sono appena terminati i festeggiamenti dei patroni che hanno visto una bella affluenza di persone, speriamo che i prossimi eventi, quello di mercoledì e poi dopo metà di Luglio, la Notte di Vita, possano riscuotere lo stesso successo tra la cittadinanza e anche fuori i confini cittadini».