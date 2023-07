Le recenti richieste di Gianluca Crocetti e Ivo Costamagna di intitolare spazi pubblici rispettivamente a Silvio Berlusconi e a Bettino Craxi hanno ispirato anche Pierpaolo Borroni.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia dà ragione a Costamagna che lo aveva chiamato in causa ieri (leggi l’articolo) e sulla falsariga di Crocetti propone di intitolare vie a diversi esponenti politici del passato, tirando fuori di nuovo il nome di Giorgio Almirante, la cui via fu sostituita nelle mappe cittadine dal nome di Nelson Mandela.

«Si prosegua nel solco dei riconoscimenti pubblici già avvenuti e, ora, da ampliare con Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, solo per citare alcuni esempi, portando avanti una sorta di “pax toponomastica” – dice Bororni – Potrebbe aiutare, contribuendo alla costruzione di un riconoscimento reciproco che, purtroppo, spesso e volentieri, è ancora lontano a livello politico. Dove si preferisce guardare all’avversario politico e non a un interlocutore con il quale confrontarsi nell’esclusivo interesse dei marchigiani, nel nostro caso. Sarebbe un gran bel segnale che farebbe delle Marche, nell’esempio specifico Civitanova, un comune apripista nel calmierare partiti di segno politico opposto e diverso che, contrariamente a quanto sovente accade, riconoscono vicendevolmente la storia passata di ciascuno, nel pieno rispetto dei propri ruoli».

Borroni ricorda poi il caso Almirante: «Il tutto per evitare gli spiacevolissimi episodi che si sono già verificati a Civitanova, con un assessore, evidentemente estremista, che ebbe la brillante idea di mettere la targa di via Almirante nell’immondizia (il riferimento è a Francesco Peroni, ex assessore della giunta Corvatta, ndr). Nonostante le giunte di centrodestra che governano da anni la nostra città a noi non è mai venuta l’idea, pur avendo la forza dei numeri, di cancellare le intitolazioni di piazze e vie lontane dalle nostre idee politiche. Dunque, liberi da preconcetti e pregiudizi, invito tutti i componenti dell’attuale consiglio comunale di Civitanova di accogliere la sollecitazione di Costamagna e la mia, al fine di provvedere nei tempi e modi previsti dall’attuale normativa in vigore, a redigere un nuovo piano di intitolazioni toponomastiche della nostra città».