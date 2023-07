«E’ ora di initolare una via a Bettino Craxi». Torna all’attacco Ivo Costamagna, socialista della prima ora, sindaco giovanissimo di Civitanova col garofano rosso e più recentemente presidente del Consiglio comunale.

«Già quando ero presidente della Commissione Toponomastica – scrive Costamagna, attuale coordinatore regionale di ‘Socialismo liberale’ – avevamo deliberato, per superare lo scontro che c’era stato su via Almirante, di individuare una piccola zona dove intitolare le vie ai principali esponenti di tutti gli orientamenti politici. In quella Commissione era presente come componente e favorevole alla mia proposta l’attuale sindaco Ciarapica. È tutto verbalizzato. In questo quadro ed anche alle luce delle recenti, sconcertanti anche se ormai “prescritte” affermazioni del giudice del Pool di Milano Gerardo Colombo non possiamo non tornare ad avanzare una proposta anche questa già discussa ed accolta, seppur non in modo formale, dalla Commissione Toponomastica d’intitolare una via di Civitanova a Bettino Craxi. Ricordo che uno dei primi a pronunciarsi favorevolmente a questa proposta fu l’attuale consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Lo invito pubblicamente insieme al sindaco e a tutti i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione a sostenere in sede istituzionale quella che è ormai la verità scritta dalla storia. Questo nel quadro complessivo tracciato dalla precedente Commissione Toponomastica. Non farlo significherebbe perpetrare non soltanto una grande ingiustizia nei confronti dell’ultimo vero statista che questo Paese ha avuto ma anche, a questo punto, assumersi la responsabilità di essere definiti degli… irrimediabili ipocriti».

Proposta condivisa anche dal consigliere comunale e presidente della Commisisone cultura Gianluca Crocetti, che nell’ultima campagna elettorale ha condiviso con Costamagna l’appoggio al movimento politico Rinascimento che fa capo a Vittorio Sgarbi. «Ho già proposto, alcuni giorni fa, d’intitolare una via o giardino o piazza della città a Silvio Berlusconi. Il comunicato di Ivo Costamagna, a nome di socialismo liberale, per un’analoga iniziativa riguardante Bettino Craxii mi trova d’accordo e mi permette di sviluppare alcune ulteriori considerazioni che sarà mia cura proporre in sede istituzionale nella logica del rispetto del regolamento e/o eventuali deroghe. Il ragionamento che voglio sviluppare è bipartisan nel senso che ritengo utile e necessario, come tra l’altro afferma Ivo Costamagna, una “memoria condivisa” che superi le fratture ideologiche del secolo scorso, le storicizzi e, nel caso specifico, individui una piccola zona dove intitolare delle vie a degli statisti politici del passato a prescindere dalla loro collocazione ideologica: da Berlinguer ad Almirante, da Craxi a Berlusconi, da Spadolini a Fanfani».

(redazione CM)