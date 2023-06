Intitolare una via a Silvio Berlusconi. La proposta arriva dal consigliere comunale di Civitanova Gianluca Crocetti, della lista Rinascimento, movimento politico che fa capo a Vittorio Sgarbi e, come è ormai tradizione nella toponomastica civitanovese, è destinata a far discutere.

Nonostante non sia possibile prima di dieci anni dalla morte di un personaggio proporre di intitolargli uno spazio pubblico, l’idea a livello mediatico è stata lanciata: «A seguito di uno scambio di vedute con il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi – dice Crocetti – è venuta alla luce un’idea mirabile in ricordo di un uomo combattente che ha fatto la storia dell’Italia: Silvio Berlusconi. Si tratterebbe di onorare il presidente assegnando il suo nome ad una via, un largo, un giardino o una piazzai». Crocetti sottolinea le ragioni per le quali l’intitolazione sia, a suo parere, doverosa.

«Berlusconi ha rappresentato un modello imprenditoriale per il tessuto economico, come politico ha saputo intervenire repentinamente in un momento di grave debolezza per la nostra democrazia, ridando spazio e speranza all’area liberale, moderata, cristiana. Intitolare uno spazio in ogni città credo sia un gesto di gratitudine e di rispetto».