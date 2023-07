Oggi si conclude a Civitanova l’edizione 2023 Io Desidero 2023, nello spazio all’esterno del cine-teatro Cecchetti (dalle 21).

L’ultimo giorno di programmazione si aprirà con una performance de Il Palco Laboratorio Musicale e la conduzione di Leonardo Luchetti e Silvia Canaletti. Le live painting performance sono curate da Sted (fumettista marchigiana pseudonimo di Stefania Lancia) e da Mauro Mosca. Tra gli ospiti, Claudia Casisa e Francesca Di Paolo presenteranno il loro libro Vi ci porto io nelle Marche, una guida originalissima per bambini da 0 a 99 anni alla scoperta in modo interattivo alla regione.

A seguire, il giovane cantautore Giovanni Neve, pseudonimo di Giovanni Morbidoni, porterà il pubblico in un viaggio in musica, mentre Margherita Forconi, atleta e scrittrice racconterà la sua esperienza di vita presentando il libro Ora che siamo soli. Il saluto a Io Desidero 2023 è affidato all’insegnante e psicologa Benedetta Santini, divulgatrice e ideatrice di Filosofia e Caffeina. La filosofia diventata virale sui social grazie a questa giovane insegnante, psicologa, content creator italiana al centro del recente boom dei pensatori classici sul social amato dai giovanissimi. Autrice del libro Platone c’ho l’ansia, da poco pubblicato. A Io Desidero 2023 tiene uno nuovo appuntamento (dopo un suo sold out al cinema Conti di qualche mese fa) per chi si sente fuori posto o, come si dice in greco, atopos.