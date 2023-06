di Monia Orazi

Ricostruzione istituto Divini di San Severino, alunni e docenti hanno protestato con un sit in pacifico davanti al Comune ed uno striscione: «Non ci fermiamo, ricostruiamo! Il tempo del Divini è adesso!».

In una nota il Comune di San Severino informa che il sindaco Rosa Piermattei è tornata a discutere il tema, ieri pomeriggio durante il Consiglio comunale: «Il commissario Castelli – ha specificato in aula il sindaco – mi ha comunicato di aver incontrato la ditta appaltatrice Cari Costruzioni e di essersi lungamente confrontato con l’azienda, che non ritiene di abbandonare il cantiere, ma che pretende la puntuale esecuzione di quanto disposto dal collegio tecnico consuntivo. Il Commissario mi ha anche riferito di aver tracciato una linea di condotta che potrà consentire la definizione positiva della vicenda, cosicché possano riprendere a pieno ritmo i lavori del cantiere. Ricordo poi, come già riferito in precedenza, che il soggetto attuatore dei lavori dell’istituto non sarà più la struttura commissariale, ma la Provincia di Macerata, in quanto proprietario dell’immobile e, per fare chiarezza, ribadisco che il responsabile dell’area tecnica del Comune, differentemente a quanto apparso su alcuni articoli di stampa, non è più direttore dei lavori, avendo lasciato l’incarico nello scorso mese di febbraio».

Il nuovo direttore dei lavori è l’ingegnere Sara Capodaglio, in forze alla Provincia di Macerata, il nome dell’ex direttore figura sul cartello di cantiere e da febbraio ad oggi, mai è giunta dai canali ufficiali del Comune di San Severino notizia delle sue dimissioni. I nodi da sciogliere riguardano il deposito della variante al progetto dell’Itis al genio civile e la riscossione degli stati di avanzamento lavori, che ammonterebbe ad oltre due milioni di euro.

L’ASSSISE – Via libera al progetto di fusione per incorporazione nella società Assem Spa della società Assem Patrimonio Srl e allo schema del nuovo statuto della società Assem Spa. L’assise settempedana ha autorizzato il sindaco, gli uffici comunali e gli organi societari delle due società partecipate ognuno per quanto di propria competenza, a porre in essere i necessari atti al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi espressi dall’assemblea che già a dicembre dello scorso anno aveva approvato il piano di revisione delle società partecipate manifestando la volontà dell’amministrazione comunale di procedere alla fusione in un’ottica di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. «Come emerge dal progetto di fusione – ha spiegato in aula Rosa Piermattei – questa scelta parte dalla necessità di riunire in un’unica società l’attività di gestione del servizio e la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico, unitamente al risparmio che si verifica sia in termini di semplificazione che di economicità, evitando il sostenimento dei costi che, allo stato attuale, sono da considerarsi duplicati». Discusse anche una mozione dei gruppi di opposizione Insieme per San Severino e San Severino Futura che chiede a sindaco e giunta di impegnarsi in ogni senso, per evitare la realizzazione del parco eolico della società Fred.Olsen Renewables Italy sul monte San Pacifico, con sette pale eoliche per una potenza complessiva di 36 mw, che ricade in parte anche nel territorio del Comune di Serrapetrona. L’altra mozione delle minoranze riguarda la richiesta di aggregazione delle società che in provincia si occupano del servizio idrico, in una società consortile unica, con la maggiore rapidità possibile, visto che se non ci sarà l’aggregazione il servizio rischia di finire in mano ai privati, chiedendo al sindaco Piermattei di portare avanti l’impegno.