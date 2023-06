di Laura Boccanera

Centoquarantaquattro eventi da oggi a settembre, una media di due al giorno per la stagione estiva di Civitanova. E’ stato presentato questa mattina il cartellone estivo degli spettacoli della città che, sotto lo slogan di Civitanova unisce, ha intrecciato un palinsesto fatto di mercatini, festival, musica, teatro, concerti, musica, ballo, mostre e gastronomia. Oltre ai “must” da sempre al centro della stagione e che costituiscono il telaio dei grandi festival cittadini (Civitanova Danza, Popsophia, Civitanova classica), l’amministrazione ha accolto anche le richieste delle associazioni e dei privati che hanno proposto eventi e spettacoli creando un calendario fatto di un intrattenimento per tutti.

Come anticipato parte ad agosto la rassegna “Festivalvarco”, 3 concerti con Albano, Daniele Silvestri e Francesco Gabbani a pagamento. Poi l’estate civitanovese è fatta dalle grandi conferme: il teatro per ragazzi tutti i giovedì di luglio, torna la rassegna con il teatro dialettale “teatro ‘mpertinente” del compianto Luigi Ciucci e portata avanti dall’associazione Piccola Ribalta, riprendono i mercoledì dello shopping.

E poi spazio anche allo sport e manifestazioni sportive e tanta musica: quella del Piazza conchiglia summer che a luglio sarà però ancora sacrificata dai lavori e dal cantiere in piazza Conchiglia (ma gli amministratori garantiscono che ad agosto il cantiere sarà dismesso e la piazzetta riconsegnata) e poi l’anticipazione di Vita Vita al 20 agosto in occasione del ventennale della manifestazione nel quale arriverà anche il figlio di Enzo Jannacci, lo spettacolo pirotecnico per Ferragosto, mentre per il patrono a San Marone al momento si sta cercando un luogo sicuro da cui far partire i fuochi d’artificio per il 18 agosto dove arriverà Emanuela Aureli. Poi tante tribute band: da Stevie Wonder a Venditti e De Gregori, dalle canzoni italiane di Paolo Petrini, alla tribute band di Vasco Rossi. Torna poi anche la finale regionale di Miss Marche 2023.

L’assessore al turismo Manola Gironacci, affiancata dal vicesindaco Claudio Morresi e dagli assessori Barbara Capponi , Francesco Caldaroni e dal presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, ha sottolineato il grande lavoro di squadra che ha portato alla composizione del cartellone. «Partendo dallo slogan “Civitanova Unisce’’ – ha detto Manola Gironacci – abbiamo lavorato uniti anche in Amministrazione, volendo condividere e organizzare con gli assessori qui presenti e l’Azienda Teatri un calendario eventi di tutto rispetto, che tiene in considerazione la famiglia, i bambini, la collettività e le attività locali (non solo del centro ma anche della periferia) creando grandi attrazioni con spettacoli di vario genere. Abbiamo cercato gruppi locali e nomi internazionali in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, utilizzando spazi esterni poco vissuti come quello all’aperto del cinema Cecchetti, del centro del circolo Quattro Marine, il parco pubblico anfiteatro a Fontespina mai utilizzato, le pedane dislocate sul lungomare centro. Era importante accendere i riflettori sui tanti spazi che abbiamo e che potremmo usare per un rilancio delle periferie accendendo luci, musica e cultura nei vari punti e creando attività per coinvolgere la collettività ed anche sostenere le attività economiche dei quartieri e per incentivare e sviluppare la collaborazione con le tante associazioni che svolgono un ruolo importantissimo per le comunità al fianco della amministrazione e che ringrazio».

«L’azienda si muove su due direttrici – ha sottolineato la Centioni – proporre cultura e supportare tutti coloro che vogliono fare cultura. Proporre, quindi, ma anche supportare, dando sostegno alle idee di associazioni, reti, cittadini e mettendo a disposizione le nostre professionalità ed esperienze per la riuscita di eventi partiti dal basso. Anche in questo cartellone estivo è evidente la nostra duplice anima e seguendo questa volontà siamo già al lavoro per programmare una altrettanto valida stagione invernale, consapevoli che finalmente riavremo a nostra disposizione il teatro Rossini: un luogo che, grazie anche al nuovo restyling, sarà ancora più accogliente e che vogliamo rilanciare anche con l’aiuto degli sponsor».

Tra le novità un festival per giovani Ulla (giovedì 10 e venerdì 11 agosto), la fiera del libro per bambini “Libri in festa” (sabato 15 e domenica 16 luglio), la color beach, evento sul lungomare nord e spettacolo di cabaret (domenica 23 luglio), un evento di beneficenza per l’Ant con una milonga solidale in programma il 27 agosto. Protagonista dell’estate anche la pinacoteca Moretti con le mostre di Ciarrocchi e Crali e il premio letterario Unitre.

E il programma entra subito nel vivo domani, sabato 1 luglio e domenica 2 con “Io Desidero” alle 21 al teatro Conti in caso di maltempo e per chi ha voglia di vedere l’alba alle 5 del mattino, sul lungomare Piermanni “Lomi Run 2023”, manifestazione podistica non competitiva a cura dell’Asd Nuova Atletica Civitanova, mentre alle 17.30 in piazza XX Settembre, 12° Concorso Eleganza Porsche. Lunedì 3 luglio il 50° anniversario dell’Aido a Fontespina con l’arrivo del ciclista Michail Speciale e l’inaugurazione alle 18 della panchina e della targa Aido al Varco sul mare. Alle 21.15 (Spazio aperto Cecchetti) il Cff prosegue con L’inimitabile Bionda, proiezione film A qualcuno piace caldo.