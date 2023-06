Concerti, eventi e musica, negozi aperti fino a mezzanotte e performance itineranti. Tornano i “mercoledì dello shopping ” nel centro di Civitanova. L’associazione Centriamo che unisce quasi tutte la attività del centro città animerà i mercoledì serali come avviene ormai da alcuni anni nei mesi luglio e agosto.

Il cuore dei concerti sarà piazza Ramovecchi dove si alterneranno artisti e musicisti coordinati da Lucio Matricardi, mentre lungo corso Umberto I ci sarà una “Marguttiana” d’arte a cura di Lucia Spagnuolo.

In via Duca degli Abruzzi invece il gruppo Mutatio proporrà l’arte dell’uncinetto e in corso Dalmazia animazione e laboratori creativi per bambini a cura del negozio Natura Toys.

Sette serate, dal 5 luglio al 2 agosto che inizieranno mercoledì prossimo con Leonardo Fontanot in trio con Andrea Venanzoni alla batteria e Mauro Rosati alle tastiere. Il 12 luglio è la volta di Lucio Matricardi trio, mentre il 19 luglio Taka trio, spettacolo legato ai grandi cantautori italiani anni 70. Il 26 luglio arrivano Diego Mercuri e Giulietta Natalucci. Il 2 agosto i Km from miles Caterina Trucchia e Manuel Coccia, il 9 agosto Alessandro Centolanza duo viaggio nella canzone d’autore e il 16 agosto, dopo Ferragosto, chiusura con Claudia Cappelletti trio con Giuseppe Diamanti al sax e Davide Di Luca alla chitarra.