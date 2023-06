di Laura Boccanera

I primi fan ad arrivare avevano occupato lo spazio sotto al palco già alle 18.30 stipandosi alle transenne con panini e acqua per essere “i primi” ad applaudire Clementino. E’ stato infatti il rapper campano il primo artista ad “aprire” l’estate civitanovese al ritmo di musica. Piena piazza XX Settembre con un pubblico eterogeneo, dai bambini ai “meno giovani” tutti hanno festeggiato la festa della Repubblica con le note rap del musicista che in questi anni ha avuto una maturazione artistica a 360 gradi.

Non è la prima volta che Clementino arriva a Civitanova: già nel 2016 quando era agli esordi riempì la piazza, oggi, a distanza di anni la sua consacrazione come personaggio dello spettacolo a tutto tondo: da Pechino express a Made in sud, fino al giudice per i talent The voice senior e The voice kids. «L’ultima volta che ho suonato qui, alcuni anni fa, è stato un concerto pazzesco – ha detto Clementino rivolto ai fans -, anche se non ero completamente soddisfatto perché ero senza voce. Stasera la voce c’è e saluto tutti gli amici civitanovesi e i napoletani presenti. Stasera facciamo un gemellaggio Napoli/Civitanova». Un’amicizia siglata anche dalle tante maglie azzurre, sciarpe e bandiere del Napoli campione d’Italia, che hanno raggiunto piazza. Clementino ha tenuto un live intenso e poliedrico, iniziato con un divertente freestyle dedicato proprio alla città e citando l’iconico orologio di Palazzo Sforza, che ricorda quello di Ritorno al Futuro. Quindi, spazio alle sue canzoni, come ‘O vient o un’emozionante Quando sono lontano, che Clementino ha cantato scendendo dal palco fino in mezzo al pubblico, passeggiando tra selfie e abbracci: «Che bello camminare tra di voi, “fratm” ». Brani del repertorio di Clementino, ma anche particolari medley, dove Clementino ha rivisitato pezzi di storia della musica: dai Pink Floyd a Iggy Pop, dai Queen a Michael Jackson.

Il live di Clementino è stato aperto da Melissa Agliottone, giovane vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, che ha aperto ieri sera il concerto di Clementino dando un’ulteriore prova della sua bravura anche nel live, bravissima a scaldare il pubblico fino alla canzone che l’ha portata alla vittoria del talent televisivo: Shallow.

«Ieri sera insieme a Clementino Melissa Agliottone e un pubblico fantastico – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica in prima fila assieme all’assessora al turismo Manola Gironacci e alla presidente dei TdC Maria Luce Centioni – abbiamo inaugurato l’estate 2023. è stato bello vedere tantissima gente, una città piena e tutto si è svolto in sicurezza, senza nessun tipo di criticità. Uno splendido inizio di stagione con due artisti fantastici». La performance rientra nella seconda edizione di Ri-suona la piazza. L’assessora Manola Gironacci, ha quindi ricordato i primi eventi in programma nei prossimi giorni e la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni ha, in apertura, ripercorso brevemente la storia artistica di Clementino, «un personaggio super camaleontico, tra musica e televisione. E adesso, finalmente, lo ascoltiamo a Civitanova».

(foto di Luigi Gasparroni)