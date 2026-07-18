I 40enni di Corridonia fanno festa

Una festa per tutti i 40enni di Corridonia. Ieri sera in 48 si sono ritrovati per celebrare il traguardo. E’ stato il primo incontro dopo tanti anni.

Una serata trascorsa tra cibo e musica con una playlist che ha ripercorso i grandi successi degli anni Novanta. Poi il tuffo in piscina con alle loro spalle i palloncini “1986”, l’anno in cui sono nati.

A organizzare la serata Elisa, Giovanna, Simona, Andrea, Valerio e Matteo che ringraziano «tutti i partecipanti per la bella serata passata in compagnia dove sono stati ricordati i tempi dei banchi di scuola. Il tempo passa e di occasioni per stare insieme sono sempre meno. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante altre così».