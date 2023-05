di Laura Boccanera

Poker di artisti per l’estate civitanovese, dopo i già annunciati Daniele Silvestri e Francesco Gabbani, in arrivo Albano e Clementino. Si inizia il 2 giugno, al Varco sul mare sarà allestita l’arena musicale per gli spettacoli estivi.

Svelato questa mattina in conferenza stampa il programma musicale dell’estate civitanovese. Col nome di “Risuona la piazza”, scelto lo scorso anno per festeggiare la fine di ogni restrizioni e la possibilità di tornare a godere della musica e dei concerti a pieno regime, parte la rassegna di spettacoli e accompagna la nascita di “Festivalvarco”, denominazione che ricorda il “Festivalbar” e ha la stessa ambizione di richiamare appassionati di musica da tutta la regione e non solo.

«E’ un gioco di parole con il nostro dialetto che spesso scambia le b con le v, quindi il Festivalbar diventa Festivalvarco. Qui realizzeremo un’arena che sarà come quella che si presenta per Popsophia, ma con una capienza maggiore superiore a 2000 posti. Il Festivalvarco è un po’ un nostro nuovo piccolo format, abbiamo messo a calendario tre spettacoli che abbracciano un ampio pubblico e incontrano il gradimento di una variegata platea: tutti e tre i protagonisti sono accomunati comunque dalla stessa e forte vena poetica – ha detto la presidente dei Teatri di Civitanova Maria Luce Centioni». Il programma prende avvio già il 2 giugno con Clementino che terminata l’esperienza Rai in The Voice, sarà ospite speciale per un concerto alle 21.30 in piazza XX Settembre con ingresso libero. Ad aprire la performance un talento locale, Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Kids. Ma la giornata della festa della Repubblica prevede, oltre al concerto, anche intrattenimento per le famiglie fin dal pomeriggio: dalle 15 fino a sera al lido Cluana ci sarà Lido in Gioco, verranno allestiti per l’occasione giochi popolari, spettacoli di magia, laboratori. Il Festivalvarco partirà il 1 agosto con il concerto di Daniele Silvestri e in una settimana saliranno sul palco assieme a lui, il 3 agosto Francesco Gabbani e infine, il 5 agosto Al Bano.

Soddisfatto per il programma il sindaco Fabrizio Ciarapica: «La collaborazione fra assessorato, Tdc e comune ha permesso di organizzare spettacoli di pregio, siamo partiti già a settembre con la stagione autunnale e invernale e anche in primavera, nonostante il teatro chiuso abbiamo realizzato un festival di eventi, abbiamo presentato la stagione di Civitanova Danza e oggi presentiamo un altro pezzo di programma estivo che inizierà proprio il 2 giugno, una festività che abbiamo iniziato a festeggiare dallo scorso anno con un concerto e che abbiamo riproposto anche quest’anno». «Civitanova è una città che brilla per la sua attrattività e nel corso dell’estate si amplifica il suo essere richiamo per i tanti turisti che scelgono le Marche – ha aggiunto l’assessore al turismo Manola Gironacci – la posizione baricentrica e i tanti intrattenimenti proposti dall’amministrazione, dall’azienda Teatri e dai privati fanno della nostra città una meta ambìta. E i grandi eventi di piazza e del Varco sono l’esplosione di questo movimento, che con la nuova superstrada ha ormai ampliato il bacino d’utenza, avvicinando anche l’Umbria alle Marche».

Gli spettacoli di Daniele Silvestri e Francesco Gabbani sono organizzati con Eclissi Eventi, mentre quelli di Clementino e Al Bano con l’agenzia Futura Unisce. I biglietti per i 3 concerti al Varco (Silvestri, Gabbani e Al Bano). I prezzi variano (inclusa prevendita) dai 29 euro per il terzo settore ai 43 per il primo settore per il concerto di Silvestri, dai 34,50 euro ai 57,50 per Francesco Gabbani, dai 27,50 ai 57,50 per Al Bano per cui è prevista una riduzione under 12 dai 21 ai 4o euro.