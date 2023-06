Giornata di festa e di promozione per il comitato locale della Croce Rossa di Matelica. Dopo la celebrazione eucaristica nella chiesa di Regina Pacis, si è provveduto a inaugurare dei nuovi mezzi di soccorso alla presenza del presidente regionale della Cri e di Daniela Corsi, direttrice dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata.

Nel pomeriggio a piazzale Gerani, nel cuore della città, con i mezzi della Cri in bella mostra e anche un’esercitazione di soccorso con la simulazione di un incidente insieme ai vigili del fuoco. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Denis Cingolani e gli assessori Rosanna Procaccini e Graziano Falzetti. Tanti i riconoscimenti ai fondatori del comitato locale, ex presidenti, volontari e personalità varie che hanno dato lustro a questa associazione nell’arco di 40 anni di attività.

«Un infinito grazie per il grande lavoro svolto al presidente Domenico Belardinelli, a tutto il suo staff e ai tanti volontari che forniscono questo servizio così indispensabile per la nostra città e per i comuni limitrofi – hanno commentato gli amministratori -. Questi sono esempi di puro volontariato che vanno riscoperti e rafforzati come esempio di socialità condivisa. Ringraziamo anche la dottoressa Corsi per la presenza e per la vicinanza dimostrata nei confronti della nostra città».