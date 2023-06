Dopo il prolungato stop a causa della pandemia da Covid-19, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Matelica è tornato ad organizzare per l’estate due soggiorni di vacanza: al mare dal 4 al 17 giugno e in montagna dall’11 al 24 giugno.

Per quanto riguarda il soggiorno marino, come struttura è stato scelto l’hotel Terminal Palace di Miramare di Rimini (4 stelle). Tredici notti in tutto sulla riviera romagnola in pensione completa. Per quanto riguarda invece il soggiorno montano, la scelta è ricaduta sull’AlpHotel Milano di Andalo (3 stelle superior, in provincia di Trento). Anche in questo caso tredici notti in pensione completa per vivere al massimo l’esperienza sulle Dolomiti. In questi giorni quindi due gruppi di “nonni” matelicesi si stanno godendo le vacanze in due bellissime parti d’Italia.

Per far sentire la vicinanza del Comune, tra domenica e oggi a Rimini sono arrivati il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani e l’assessore Graziano Falzetti per un saluto al gruppo che ha scelto il soggiorno marino. La prossima settimana l’amministrazione comunale farà visita anche alla comitiva che ha preferito il soggiorno in montagna. «Vedere i nostri anziani rilassati e con il sorriso è stato bellissimo ed emozionante – raccontano Baldini, Cingolani e Falzetti – ci tenevamo a far sentire, seppur a distanza, la vicinanza dell’amministrazione comunale dopo anni di pandemia in cui purtroppo le persone più fragili sono state costrette a fare dei grandissimi sacrifici».

Nel frattempo, è iniziata lunedì, 12 giugno, la nuova edizione del campus “Sport e Vacanze” organizzato dal Tennis Club di Matelica con il patrocinio del Comune. Ben dieci settimane di centro estivo di animazione dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre con tante attività soprattutto legate al mondo dello sport: calcio, basket, tennis, pallavolo, rugby, ballo, giochi di gruppo e anche approfondimenti sulla lingua inglese. Il campus è riservato a bambini dai 6 ai 14 anni e si tiene dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 17, con anche la possibilità di frequentarlo solo per mezza giornata.

È possibile, inoltre, iscriversi solo per una settimana o per più periodi a scelta. Nella mattinata di oggi il vicesindaco Denis Cingolani ha portato il saluto dell’amministrazione comunale a organizzatori, animatori e partecipanti. «Ringraziamo tutte le associazioni sportive coinvolte, dagli istruttori ai volontari che stanno collaborando all’iniziativa – ha fatto sapere Cingolani – quella del campus estivo del Tennis Club è una bella realtà che ormai va avanti da diversi anni e che permette ai bambini di crescere e fare sport anche d’estate. Una bella e sana opportunità che vede coinvolti tanti giovani».