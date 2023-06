Piano antenne, al via le osservazioni. Poi assemblea pubblica per fare il punto. La Giunta comunale ha approvato la delibera di avvio della fase partecipativa di 30 giorni relativa al regolamento sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

«Obiettivo del piano antenne, sul quale abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento, è tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il paesaggio adottando tutti gli accorgimenti per rispettare la normativa in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in virtù del progresso tecnologico – ha commentato l’assessora all’Ambiente Laura Laviano -. Stiamo lavorando nel pieno rispetto delle normative in materia con l’obiettivo di assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione. Sarà indetta un’assemblea pubblica per comunicare, informare e confrontarci con i cittadini sul tema entro i 30 giorni».

Si è occupata della redazione del Regolamento comunale del piano antenne, in stretta sinergia con gli uffici comunali, la Polab srl, azienda esperta a livello nazionale in materia di campi elettromagnetici. «Sono state quindi effettuate – spiega l’amministrazione – un’analisi aggiornata dello stato di fatto di censimento comunale degli impianti di telefonia mobile – comprensivo della raccolta dei dati radioelettrici degli impianti esistenti – e un’analisi dei piani di sviluppo dei gestori al fine di ricercare siti idonei a ospitare nuovi impianti o potenziare quelli esistenti, effettuando anche simulazioni di impatto elettromagnetico per le soluzioni individuate».

Il regolamento, ai fini della procedura partecipativa e per garantire la trasparenza e l’informazione, sarà consultabile, con i relativi allegati, nella sezione “Albo pretorio” del sito del Comune di Macerata. Dalla data di pubblicazione sarà possibile far pervenire eventuale documentazione entro 30 giorni successivi al termine dei quali si provvederà alla valutazione delle osservazioni pervenute e alla conseguente approvazione del Regolamento e dei relativi allegati da parte del Consiglio Comunale. Chiunque fosse interessato a partecipare all’assemblea pubblica può inviare una richiesta a di partecipazione all’indirizzo [email protected] entro il 30 giugno.