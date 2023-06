Atleti, dirigenti e staff della storica Edera Basket Macerata ricorderanno mercoledì 14 giugno il dottor Andrea Zega a dieci anni dalla sua morte.

«Ci siamo ritrovati nei giorni scorsi in riva al mare a Giulianova – ricordano gli ex cestisti – ed abbiamo condiviso ricordi ed esperienze della gloriosa Edera basket Macerata; alcuni non hanno potuto essere con noi ed altri purtroppo non ci sono più. Proprio per mantenere viva la loro presenza, abbiamo pensato di vederci mercoledì 14 giugno nel ricordo di Andrea Zega, che proprio in quel giorno, dieci anni fa, ci lasciava, per un momento di raccoglimento ed uno di convivialità. Una messa per ricordarlo sarà celebrata alle 19 all’Immacolata a Macerata.