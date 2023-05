La cooperativa Sociale “Di Bolina” di Santa Maria in Selva a Treia organizza anche nel 2023 l’evento “Fest’insieme”.

La sedicesima edizione si svolgerà domenica 28 maggio nella sede della cooperativa stessa in via Arno 22, a Treia. Sarà una giornata ricca di sport, spettacoli e giochi interamente gratuiti all’insegna del divertimento e dello spirito di condivisione che anima la cooperativa, con il patrocinio dei Comuni di Treia, Pollenza, Montecassiano e Macerata e la partecipazione di tutte le associazioni presenti nel territorio, in particolare del Comitato Parrocchiale di Santa Maria in Selva, il cui aiuto è preziosissimo per la realizzazione dell’evento.

“Fest’insieme” inizierà già nella mattinata, dalle 9, con il torneo di minivolley e proseguirà alle 11 con la messa. Dalle 12 apertura dello stand gastronomico, mercatini e quattordici ettari di verde a disposizione. Nel pomeriggio, il torneo di calcio “Fest’insieme” delle categorie “pulcini” e “piccoli amici”, a cui parteciperanno squadre provenienti da tutta la provincia; dopo l’apertura dei gonfiabili, alle 15,30, l’esibizione, alle 16, della Scuola di Musica “Scodanibbio”, alle 17 animazione e giocoleria grazie alla compagnia “La candela” a cui farà seguito alle 17 “Rugby per tutti” a cura della Banca Macerata Rugby, alle 18,30 lo spettacolo teatrale “Ladri in paradiso” degli ”Smisurati”, per proseguire, alle 19,30 con la riapertura dello stand gastronomico in cui si potrà anche assaporare tanta buona pizza e musica in compagnia dei Cantastorie di Passo di Treia e di Ikaros. La caratteristica principale di questo giorno di festa organizzato dalla Cooperativa Sociale “Di Bolina” è senza dubbio il fatto che si può far beneficienza divertendosi.