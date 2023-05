di Mauro Giustozzi

Qualche ritocco nel sestetto tipo ed un rinforzo complessivo dell’organico con diversi giocatori che hanno avuto poco spazio e che lasceranno il club. Nasce in queste ore la nuova Lube 2023-24 che dovrà affrontare ben quattro competizioni e per questo avrà bisogno di irrobustire il suo roster per tornare a vincere trofei dopo questo anno sabbatico che ha visto l’avvio di un ciclo giovane che può solo migliorare vista l’esperienza fatta in questa stagione. Va detto innanzitutto che la quasi totalità dei giocatori cucinieri è sotto contratto almeno sino al 2024 (coach Blengini compreso), con diversi elementi che hanno contratti che scadranno più in là negli anni, in particolare gli elementi più giovani.

Sino alla vigilia di gara 5 c’erano due grossi punti interrogativi in chiave Lube del futuro: la permanenza di Beppe Cormio come direttore generale del club e quella di Ivan Zaytsev che ha ancora un ultimo anno di contratto che lo lega a Civitanova. Nel caso di Cormio, l’ottimo lavoro svolto ed i risultati ottenuti in riva all’Adriatico non erano passati inosservati al punto che almeno un paio di club pallavolistici italiani avevano messo nel mirino il dirigente marchigiano per strapparlo alla Lube, con offerte economiche anche decisamente importanti. Cormio ha sempre avuto come primo obiettivo la permanenza a Civitanova e non appena da parte della proprietà c’è stata la riconferma dell’attestato di stima e fiducia il dirigente si è messo subito al lavoro per pianificare la prossima stagione e tornare ad alzare qualche trofeo nelle varie competizioni in cui i cucinieri saranno impegnati.

L’altro tassello da sistemare riguarda Ivan Zaytsev. Giocatore che in questa stagione è tornato alla piena efficienza fisica ed ha dimostrato la sua enorme importanza nell’equilibrare la squadra, carente nella fase di ricezione. Ebbene il suo, nel prossimo campionato, pare destinato ad essere un ritorno al passato, con lo spostamento di ruolo da opposto a schiacciatore, posizione in campo già ricoperta a Perugia nell’anno dello scudetto degli umbri e parzialmente nella fase finale di questa annata biancorossa. Lo ‘zar’ ha ancora un anno di contratto con la Lube, ha dimostrato in questa stagione che può essere un punto di forza ed un riferimento per compagni più giovani e la società gli ha riconosciuto professionalità ed abnegazione con cui è sempre sceso in campo, sino all’infortunio che lo ha tolto di mezzo nelle ultime due partite di finale scudetto. L’essere italiano e poter ricoprire più ruoli, appunto schiacciatore e opposto, rappresenta un ulteriore motivo per puntare ancora su Zaytsev che avrà anche tutta l’estate per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare che lo ha colpito nella fase terminale della stagione.

Non più come opposto però, perché in quel ruolo da tempo la Lube ha messo le mani sul bosniaco di Sarajevo, naturalizzato turco, Adis Lagumdzija in uscita da Modena (dove invece approda l’ex capitano della Lube Osmany Juantorena, civitanovese d’adozione, dopo le esperienze in Cina e Turchia) e con esperienza in Italia con le maglie di Monza e Piacenza. Sarà lui il nuovo fromboliere biancorosso, uno dei rinforzi titolari a disposizione di Chicco Blengini. Ed anche uno dei rari innesti nel sestetto tipo.

Al momento l’altra pedina nuova che potrebbe giungere in biancorosso tocca il settore dei centrali. Dove, qualora uno tra Anzani e Chinenyeze avesse offerte importanti da altre società e chiedesse di cambiare aria, potrebbe essere sostituito da Gianluca Galassi in forza in questa stagione a Milano e punto inamovibile della nazionale azzurra con cui ha vinto Europeo e Mondiale.

Da definire le posizioni di Garcia e Bottolo, ma entrambi essendo giovani hanno necessità di giocare con continuità, cosa che anche nella nuova Lube non pare possibile. Per cui appare probabile un loro prestito a qualche club di SuperLega, per il portoricano ci sarebbe la pista Padova, dove possano maturare e mostrare appieno le proprie capacità tecniche e temperamentali per poi magari far ritorno in futuro a Civitanova. Addio scontato per il vice De Cecco, Daniele Sottile che a quasi 44 anni farà ritorno in Piemonte, dove iniziò la sua carriera, stavolta però nella fila del Cuneo in A2. Dove potrebbe raggiungerlo anche il giovane Gottardo per farsi le ossa dopo un anno vissuto nell’organico Lube.

Quindi una Civitanova che al momento potrebbe avere questo assetto nella stagione 2023-24: De Cecco palleggiatore, Lagumdžija opposto, Yant e Zaytsev schiacciatori, Anzani (o Galassi) e Chinenyeze centrali, Balaso libero. Intanto sia Bottolo che Balaso che soltanto mercoledì scorso hanno concluso gli impegni della serie finale dei playoff scudetto, da domenica 21 maggio si aggregheranno al gruppo della nazionale di Fefè De Giorgi al lavoro in Val di Fiemme in vista dei test match in programma nella prossima settimana e lavoreranno a Cavalese fino a venerdì 26 maggio.