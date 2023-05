E’ arrivata la sedicesima convocazione in nazionale per il marciatore Michele Antonelli. Il portacolori del C.S. Aeronautica infatti difenderà i colori azzurri ai Campionati Europei a squadre in quel di Podebrady il prossimo 21 maggio.

Per il maceratese che, lo ricordiamo, ha vinto con l’Italia l’ultimo campionato europeo a squadre nella 50 km, la distanza da affrontare sarà la 35 km. Una gara in cui vanta il titolo nazionale nel 2022 e l’argento di quest’anno a Milazzo. Per l’allievo di Alessandro Garozzo che ha iniziato dal 2023 una collaborazione anche con il tecnico Patrizio Parcesepe è uno dei passi di avvicinamento per l’impegnativo 2024 in cui ci saranno i Campionati Europei individuali, i Campionati del Mondo a squadre e l’Olimpiade.

Antonelli attualmente sta rifinendo la preparazione in terra di Sicilia per cercare di presentarsi al meglio sul proscenio continentale.