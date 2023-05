SAN SEVERINO - La coppia di Granali ha festeggiato ieri l'importante anniversario con parenti e amici

Nozze d’oro per Elio Pelati e Giannina Marchegiani di Granali, frazione di San Severino. Si sono sposati giovanissimi. Giannina aveva 17 anni e Elio aveva 5 anni, 5 mesi e 5 giorni più di lei. Hanno lavorato in agricoltura per tutta la loro vita e in particolare Elio è sempre stato appassionato di trattori mietitrebbia e attrezzi agricoli con i quali ha svolto il suo lavoro fin quando la salute glielo ha permesso. Ieri gli sposi hanno festeggiato nella chiesa di San Pacifico a San Severino. I migliori auguri dalle figlie Daniela e Patrizia, i generi Roberto e Giuseppe e i nipoti Sara e Samuele.