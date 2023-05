VOLLEY - Le modifiche ufficializzate dalla Lube. L'apertura della prevendita biglietti di gara 4, al botteghino e online, è confermata per domani, lunedì 8 maggio, con inizio alle 17,30

Nuove date per gara 4 ed eventuale gara 5 delle finali scudetto. In attesa del match in programma oggi alle 18 alla Blm Group Arena, che stabilirà chi tra Lube e Trento avrà il primo match point tricolore (serie in parità sull’1-1, vince chi arriva prima a 3 successi), la Lube annuncia le modifiche fissate in seguito ai recenti accordi della Lega Volley con Fivb, Cev e Fipav per le prossime sfide. Gara 4 si disputerà venerdì alle 20,30 all’Eurosuole Forum, la eventuale bella si terrà mercoledì 17 maggio alle 20,30 a Trento. L’apertura della prevendita biglietti di gara 4, al botteghino e online, è confermata per domani, lunedì 8 maggio, con inizio alle 17,30.