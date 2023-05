VOLLEY - I campioni d'Italia domani alle 18 sfideranno l’Itas Trentino in gara 3 della finale Scudetto alla Blm Group Arena. Zaytsev: «Dovremo essere bravi a reggere in ricezione per permettere alle “manine” di De Cecco di continuare a fare magie»

La difesa del tricolore va avanti: si riparte dalla situazione di 1-1 nella serie di finale Scudetto al meglio dei cinque match. I campioni d’Italia della Lube scenderanno in campo domani, domenica 7 maggio alle 18, contro l’Itas Trentino per il terzo round, alla Blm Group Arena di Trento. I gialloblù hanno vinto all’esordio tra le mura amiche in quattro set, ma giovedì scorso all’Eurosuole Forum i biancorossi hanno risposto con un successo al tie break riportando in parità la serie. Chi la spunterà nella terza sfida avrà una chance titolata a Civitanova nel quarto confronto.

Previsti quasi novanta Predators sugli spalti, oltre una metà dei supporter partirà in pullman. Gli orari di partenza: alle 9.30 dal parcheggio superiore dell’Oasi di Macerata, alle 10 dal parcheggio dell’Eurosuole Forum di Civitanova.

«Le finali Scudetto sono complicate, domenica giocheremo a Trento e l’Itas non ripeterà gli errori in battuta di giovedì – parla Ivan Zaytsev -. Saranno incisivi, noi dovremo essere bravi a reggere in ricezione per permettere alle “manine” di De Cecco di continuare a fare magie. Sarà basilare sfoderare battute pesanti. Le squadre si conoscono, i dettagli e il fattore mentale faranno la differenza. Dovremo schivare i cali di tensione che hanno segnato il terzo set nei precedenti match».

«Le prime due partite hanno dimostrato che le due squadre sanno esprimere una bella pallavolo e soprattutto sono molto vicine nel livello, anche nei singoli set – dice l’ex Lube Marko Podrascanin -. In gara 3 si riparte quindi da zero a zero: è come se con questa sfida iniziasse una nuova serie, in cui serve vincere due incontri».

Gli arbitri saranno Armando Simbari (MI) e Mauro Goitre (TO).