VOLLEY - Il dirigente nella stagione appena conclusa ha seguito la Moyashi Garlasco: «Cercherò di dare il mio contributo per aiutare Macerata a crescere ancora, sono molto contento di questa opportunità»

Italo Vullo nuovo dg della Med Store Tunit. La società biancorossa guarda al futuro ed è già a lavoro sulla prossima stagione. Il primo tassello riguarda la dirigenza dove c’è un’importante novità con l’arrivo di Italo Vullo, che ricoprirà il ruolo di direttore generale della Pallavolo Macerata prendendo il posto di Francesco Gabrielli. Vullo vanta una grande esperienza nel mondo del volley: nel suo passato, oltre ad una carriera come giocatore, ruoli sia da allenatore sia da dirigente, gli ultimi incarichi sono stati a Monza con la Vero Volley, quindi nella stagione appena conclusa ha seguito la Moyashi Garlasco, avversaria della Med Store Tunit nel Girone Bianco di Serie A3.

«Conoscevo bene Macerata, ci siamo incontrati più volte in questi anni sul campo con la mia vecchia società, Massa, e poi con Garlasco – ricorda il nuovo direttore generale Italo Vullo – . Personalmente avevo avuto modo di incontrare il presidente Gianluca Tittarelli negli appuntamenti in Lega Volley, mentre conosco da sempre il ds Riccardo Modica, poi ho ricevuto una chiamata da parte di Francesco Gabrielli. Ci siamo confrontati con la società e abbiamo visto che le nostre idee riguardo una possibile collaborazione combaciavano. Sono una persona ambiziosa quindi non posso che trovarmi a mio agio in questo contesto – sottolinea -. Ovviamente la vittoria non è garantita, ogni anno si partecipa in tanti e non sempre si ottiene il massimo risultato: sono da 50 anni nella pallavolo e ho vinto solo in alcune stagioni, l’obiettivo dev’essere quello di costruire i presupposti per vincere; tutta la struttura sportiva e le persone della Pallavolo Macerata devono remare nella stessa direzione. Posso dire che in questi anni è stato fatto un ottimo lavoro qui da parte di Riccardo Modica e della dirigenza, Macerata è conosciuta in tutta la categoria come una delle società meglio strutturate della A3 e anche di diverse squadre di A2. Cercherò di dare il mio contributo per aiutare Macerata a crescere ancora, sono molto contento di questa opportunità». La Pallavolo Macerata non è solo Serie A, la società ci tiene particolarmente al settore giovanile della Volley Academy, «Ne abbiamo parlato, avrò il piacere di avvalermi della collaborazione di chi ha sviluppato la Volley Academy, la volontà è quella di continuare a migliorarsi. Il settore giovanile è fondamentale per una realtà come la Pallavolo Macerata, anche nell’ottica di consolidare il forte legame che c’è con il territorio e avvicinare sempre più persone alla società»