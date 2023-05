PALLA OVALE - I risultati ottenuti nell'ultimo turno dalla società del capoluogo

E’ l’ultimo atto del campionato e Macerata sfida a viso aperto Città di Castello, alla ricerca di riscatto dopo la pesante sconfitta dell’andata. I gialloneri non hanno nessuna voglia di deludere il pubblico di casa ed impostano una partita al massimo delle proprie possibilità. Di contro gli ospiti sono venuti a vincere senza mezzi termini e lo dimostrano fin dal fischio d’inizio. Una partita molto fisica e veloce, durissima nei punti d’incontro, ma che esalta da entrambe le parti le qualità delle due squadre e cioè il gioco aperto. Le due squadre si equivalgono in tutto, sia in mischia che in trequarti, ma nel primo tempo Macerata è poco corale e spinge con qualche iniziativa personale dando così modo agli avversari di prendere le misure. Sul fronte opposto Città di Castello trova una linea invalicabile nella difesa maceratese e sblocca il risultato solo su un piazzato. I padroni di casa peccano un po’ di superbia nella prima occasione dai 22, ma non ripetono l’errore verso la fine del primo tempo realizzando con Estrada. Il primo tempo si chiude 3-3 e la partita potrebbe subire svolte inaspettate in qualsiasi momento.

Nel secondo tempo il copione si ripete ma gli attacchi spingono sull’acceleratore e le difese cominciano a sentire la stanchezza della battaglia. E’ così che gli umbri passano in vantaggio con una meta trasformata nella prima parte del secondo tempo portando il risultato sul 3 a 10. La reazione dei padroni di casa è però immediata e con un’azione di potenza del pack di mischia va in meta Del Bianco, entrato nella seconda frazione di gioco, proprio sugli sviluppi di una touche nei 22. Il risultato torna in parità ma si ha come l’impressione che Città di Castello cominci a finire la benzina. E’ questo il momento per i ragazzi di coach Storani di chiudere la partita ma un’errore di trasmissione nella mediana regala una palla agli avversari che si riportano in vantaggio sul 10-17. La reazione di Macerata è furiosa e costringe gli avversari sulla difensiva a commettere numerosi falli che portano 2 gialli agli umbri. Il secondo però è definitivo per falli ripetuti quando Macerata spinge con tutte le forze sulla loro linea di meta. L’arbitro non può che dare meta tecnica. Il risultato ritorna quindi in parità 17-17 ed è fischio finale.

Una partita magistrale sotto l’aspetto del coraggio e della grinta, soprattutto nel secondo tempo. Il rammarico di un campionato che per vedere il massimo potenziale del Banca Macerata Rugby si debba sempre essere in difficoltà, e quasi mai in gestione. Si lavorerà sin da subito alla prossima stagione, dopo un breve periodo di “defaticamento” da fine stagione, nella speranza che si riesca a ripartire da quest’ultima bellissima prova. Con questa ultima di campionato Macerata saluta per l’ultima volta Fabio “Generale” Olivelli che chiude la carriera con il suo ultimo cap da capitano e con l’ovazione finale di compagni e tifosi per tutto quello che è stato per il Rugby Macerata. Ci auspichiamo tutti che continui ad essere un esempio ed un sostegno per i compagni e per la società in nuove vesti che il ds Emanuele Panunti ha già studiato per lui.

Ottimi risultati dai più piccoli che aprono il weekend nel pomeriggio di sabato ad Ascoli. Under 9 e Under 11 giocano sotto la pioggia insieme ai pari età di Ascoli, Recanati e San Benedetto e convincono in tutte e 3 le prove, soprattutto uscendo dal campo soddisfatti e divertiti. Stesso orario e a pochi Km di distanza (San Benedetto) i ragazzacci della Old sfidano i Beerbanti nel Torneo della Fava. Partita equilibrata che vede fiammate da ambo le parti. In generale un buon ritmo per tutti e soprattutto tanta voglia di giocare. Conclusione in amicizia come tradizione in un ottimo terzo tempo dei padroni di casa e un’ulteriore occasione di sodalizio tra le due società che dura ormai da anni.

La domenica, oltre alla serie C, vede in campo anche Under 13 e Under 15. I primi sfidano in un’inaspettata mattinata di sole a Montegranaro il Rugby Fermo, Recanti e i locali The Spartan Queens. Tante mete e belle azioni, in diverse modalità di gioco anche a squadre miste in ottica del consolidamento U13. Test importante per i baby arm che lavora in vista del Memorial Mussini a Jesi fra 15 giorni dove incontrerà altre 19 società provenienti da tutta Italia. L’ Under 15 a Jesi vince e convince dimostrando in campo il suo valore contro San Benedetto e Ascoli. La partita prende subito una direzione chiara ed è proprio il maceratese Alessandro Dezi a sbloccare il risultato. I padroni di casa sono più efficaci sia in fase offensiva che difensiva, nonostante la maggiore fisicità degli avversari, e portano a casa una vittoria a risultato netto. Con la regular season in dirittura di arrivo, Macerata si prepara agli eventi di fine stagione. Un ricco calendario di sport e intrattenimento darà continuità all’attività del Banca Macerata Rugby fino all’estate. Ecco gli appuntamenti principali:21/5 – Open Days + MC 5’s TOUCH – Trofeo Italiano Touch Rugby 16-17/6 – Play.MC