PATTINAGGIO - Sesto e ottavo posto nella classifica generale rispettivamente al memorial Pioli e al memorial Arturo Ponzetti. I piazzamenti dei singoli atleti

Ultima settimana di aprile all’insegna di grandi soddisfazioni per la Juvenilia di Pollenza che, partecipando a due prestigiosi trofei, si porta a casa un bottino di medaglie e grandi miglioramenti con i suoi numerosi atleti.

Il 25 aprile al memorial Pioli di Terni la Juvenilia si attesta al sesto posto nella classifica generale per società grazie ai seguenti risultati: Danny Sargoni primo sul giro sprint e secondo sulla 5000 metri a punti (categoria senior), Edoardo Marinelli terzo posto sul giro sprint e terzo sulla 5000 metri a punti (categoria senior), Valentina Buccolini prima sul giro sprint e seconda sulla 5000 metri a punti (categoria senior), Noemi Tordini quarta sul giro sprint e quarta sulla 5000 metri a punti (categoria senior), Elisabetta Fattori quinta sul giro sprint e quinta sulla 5000 metri a punti (categorie junior). Per la categoria Allievi: Sofia Fermanelli quinta sul giro sprint, undicesima sulla 5000 metri a punti, Sara Sdrubolini settima sul giro sprint e ottava sulla 5000 metri a punti, Alessia Frisoli ottava sul giro sprint e 16esima sulla 5000 metri a punti e Simone Virgili ottavo sia sul giro sprint che sulla 5000 metri a punti.

Senza un attimo di respiro i ragazzi della Juvenilia hanno partecipato al memorial Arturo Ponzetti di Rovigo, dove i 13 atleti che hanno gareggiato si sono fatti notare fin dalle categorie di giovanissimi con ottimi risultati. Grazie ai punti accumulati dagli atleti nelle gare la Juvenilia si attesta all’ottavo posto della classifica per società su 53 partecipanti: Chiara Illuminati prima sia nella gara di destrezza che nella otto giri in linea (categoria Esordienti), Leonardo Baccifava secondo nella destrezza e terzo nella otto giri in linea, Valentina Buccolini prima nella 500 metri sprint. Danny Sargoni primo nella 500 metri sprint e quarto nella 10000 metri ad eliminazione.

Prossimi appuntamenti importanti per la squadra di Pollenza saranno i campionati italiani su strada a Terni di fine maggio per Ragazzi ed Allievi, a San Benedetto per le categorie junior e senior e gli italiani su pista a giugno nell’impianto casalingo di Casette Verdini per junior e senior e a Martinsicuro per le altre categorie.