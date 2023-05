OPERAZIONI a vasto raggio dei carabinieri del comando provinciale di Fermo. Diverse le persone controllate e rinvenuto diverso stupefacente nascosto dai pusher

Lotta allo spaccio di droga a Fermo i carabinieri hanno intensificato i controlli nei giorni scorsi. Tra i risultati il sequestro di 140 grammi di cocaina. Segnalati in prefettura sette assuntori.



A Montegranaro i carabinieri della locale stazione hanno concentrato l’attenzione lungo la via Elpidiense Sud, nei pressi della fermata degli autobus. E’ qui che è stato individuato un giovane, trovato in possesso di circa due grammi di hashish, segnalato quale assuntore alla Prefettura. Stesso esito e pantente ritirata per un ligure che è stato controllato dai militari della stazione di Porto San Giorgio mentre era a bordo della propria auto, a Lido Tre Archi: con sè aveva tre involucri con alcuni grammi di cocaina. Sempre a Lido Tre Archi i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Fermo hanno fermato un giovane di Recanati mentre tentava di disfarsi di uno spinello di hashish. Anche in questo caso è scattata la segnalazione alla prefettura. Stessa sorte per un giovane di Altidona, fermato per un controllo a Porto Sant’Elpidio e trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish. A Montegiorgio i militari della stazione di Monte San Pietrangeli, nel corso del servizio a largo raggio, hanno rinvenuto una busta in cellophane al cui interno vi erano circa 90 grammi di cocaina, verosimilmente occultata da spacciatori. A Torre San Patrizio sempre i militari della stazione di Monte San Pietrangeli hanno controllato due giovani: entrambi in possesso di circa un grammo di cocaina, sono stati segnalati alla Prefettura.

Nell’ambito dei controlli a Porto Sant’Elpidio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo hanno rinvenuto, accuratamente nascosti, 15 involucri termosaldati in cellophane, contenenti 50 grammi di cocaina e 7 di eroina.

IL SALVATAGGIO – I carabinieri della stazione di Falerone sono intervenuti nel corso della notte in un’abitazione di un giovane di Amandola dove il ragazzo aveva accusato un malore probabilmente a casa di una overdose da assunzione di eroina. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Fermo.