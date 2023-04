L'INCIDENTE a Porto Potenza, lungo la Statale 16. Il 42enne di Civitanova in sella alle due ruote è stato sbalzato otto metri più in la dopo l'impatto

di Laura Boccanera

Scontro fra un’auto e una moto, a Torrette il fratello dell’assessore di Civitanova Francesco Caldaroni. Dopo l’impatto la moto ha preso fuoco. E’ successo nel tardo pomeriggio a Porto Potenza, lungo la Statale 16. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una mancata precedenza a causare l’incidente. Un’auto avrebbe colpito la moto sulla quale viaggiava Alessandro Caldaroni, 42 anni. L’uomo stava tornando a casa e aveva parlato con i familiari, poco prima di mettersi in viaggio.

Dopo il violento impatto col veicolo, è stato sbalzato a circa 8 metri di distanza e la moto poi ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta la Croce verde di Civitanova e l’automedica del 118 che hanno prestato le prime cure di soccorso al 42enne ritenendo necessario il trasferimento all’ospedale regionale con l’eliambulanza.

Il 42enne avrebbe riportato la frattura di una gamba e altri traumi per i quali è sotto osservazione all’ospedale Torrette. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire quanto accaduto e stabilire le responsabilità dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Si tratta dell’ennesimo incidente in moto degli ultimi giorni in provincia. Un tragico bilancio che ha portato a quattro morti in sei giorni.