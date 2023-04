VALFORNACE - L'incidente lungo la provinciale tra Sant'Ilario e Fiordimonte. La vittima è di Foligno. Era partita anche l'eliambulanza per i soccorsi, poi rientrata alla base

Schianto mortale a Valfornace, muore centauro di 40 anni, di Foligno. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 lungo la strada provinciale che collega Sant’Ilario con Fiordimonte. In corso di accertamento le cause dell’incidente che ha coinvolto una vettura e la moto su cui viaggiava il 40enne. Il motociclista, in seguito all’impatto, è morto sul colpo. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti 118 (con l’eliambulanza che poi è rientrata alla base), vigili del fuoco e carabinieri.

(Servizio in aggiornamento)