TRAGEDIA - L'incidente sulla provinciale Muccese a Camerino. A perdere la vita un uomo di 62 anni, Massimo Aquilanti di Ancona, un 66enne soccorso dall'eliambulanza: facevano parte della stessa comitiva anconetana

Tragico incidente sulla provinciale “Muccese”, a scontrarsi due amici che viaggiavano in sella alle rispettive moto: uno muore, l’altro soccorso dall’eliambulanza e trasportato a Torrette.

A perdere la vita Massimo Aquilanti, 62 anni di Ancona, il ferito ne ha 66. Facevano parte della stessa comitiva anconetana, composta da una ventina di appassionati delle due ruote, che si stava dirigendo da Camerino verso Muccia intorno alle 10 di questa mattina, per un tour nell’entroterra maceratese. Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Camerino stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto su un tratto rettilineo della provinciale 256, nel territorio del comune ducale. Sul posto è intervenuto anche il comandante, capitano Angelo Faraca, con i militari che si sono occupati dei rilievi del caso e hanno raccolto le testimonianze dei membri della comitiva.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che Aquilanti, che era su una Bmw, per cause in corso di accertamento abbia prima urtato la moto, una Ktm, in sella alla quale viaggiava il 66enne. Entrambi sono finiti a terra, con il 62enne che ha prima toccato il guardrail ed è poi caduto nei pressi di un palo della segnaletica stradale. Un urto violento quello sull’asfalto, immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza giunti sul posto con due ambulanze hanno cercato di rianimare l’uomo ma senza riuscirci: è morto sul colpo. Nel frattempo, il personale del 118 ha allertato l’eliambulanza e prestato le prime cure al 66enne, predisponendone il trasferimento all’ospedale di Ancona. E’ vigile e sotto choc per quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario agli accertamenti di legge, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il luogo dell’incidente.

(Ultimo aggiornamento alle 13,36)

(Redazione Cm)