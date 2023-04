PETRIOLO - Il 44enne è spento oggi nel reparto di Rianimazione, a quattro giorni dallo schianto in moto in superstrada. Giandomenico Staffolani: «Abbiamo saputo che anche se fosse arrivata l'eliambulanza non sarebbe cambiato niente». Il sindaco Santinelli: «Famiglia colpita da due tragedie devastanti»

di Gianluca Ginella

E’ morto a quattro giorni dall’incidente in superstrada, Marco Staffolani. Il 44enne di Petriolo, padre di una figlia di 18 anni, era ricoverato da sabato in ospedale a Macerata. Si trovava nel reparto di Rianimazione dove oggi i medici hanno dichiarato la morte.

Il fratello di Marco, Giandomenico Staffolani, dice che «abbiamo sperato, è ovvio, si spera. Ma in questi giorni ci siamo informati e abbiamo saputo che la situazione era irrecuperabile fin dall’inizio. Questo in parte ci ha dato sollievo, perché non abbiamo nessun rimpianto sul fatto che se fosse arrivata l’eliambulanza si potesse salvare. Con il colpo iniziale era già spacciato, su questo non abbiamo rimorsi dunque». Staffolani nel tardo pomeriggio di sabato era in moto e stava percorrendo la superstrada quando si è scontrato con un’auto. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente (ci sono dei testimoni).

La morte del 44enne è la seconda tragedia che colpisce la famiglia Staffolani nel giro di nemmeno due anni. Era il novembre del 2021 quando il fratello di Marco e Giandomenico, Simone, aveva perso la vita, a 54 anni, in un incidente stradale all’altezza di Umbertide. Era al volante di un camion della ditta per cui lavorava e il mezzo aveva sfondato il guardrail di un viadotto per poi precipitare per una quindicina di metri (leggi l’articolo).

«Siamo vicini a questa famiglia che nel giro di poco tempo è stata toccata da due tragedie devastanti – dice il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli -. Era un ragazzo simpaticissimo, tutti gli volevano bene. Rivolgo un messaggio ai più giovani: la vita è il dono più bello che abbiamo».

L’INCIDENTE – Marco Staffolani si è scontrato con una vettura mentre, intorno alle 20,30 di sabato, viaggiava in sella alla sua moto in direzione mare. L’urto è avvenuto poco prima dell’uscita di Morrovalle. Da subito le condizioni del 44enne sono state disperate a causa del trauma cranico riportato nell’incidente. Il 118 lo ha soccorso e trasportato all’ospedale di Macerata. Poi il trasferimento in Rianimazione. A causa dell’incidente nella serata di sabato si erano formate lunghe code, e in fila, alcuni chilometri più indietro, c’era la figlia di Staffolani, Gaia.

Il funerale non è ancora stato fissato. I familiari sono in attesa delle decisioni della procura che per domani potrebbe disporre un accertamento medico legale. I rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla polizia stradale di Civitanova