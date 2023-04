SERIE C - I giallorossi di Pagliari saranno con ogni probabilità ai nastri di partenza degli spareggi promozione che slitteranno all'11 maggio. Contro il Gubbio si giocherà in gara unica

di Andrea Cesca

E’ ufficiale il nuovo deferimento per l’Acr Siena 1904. La Recanatese, squadra rivelazione del girone B di Serie C, sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza dei playoff, gli spareggi promozione per salire in Serie B.

Il Tribunale Federale Nazionale a seguito di segnalazione della Covisoc ha deferito nuovamente il Siena per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Il rischio di un’ulteriore penalizzazione in classifica (poche settimane fa sono stati tolti due punti ai bianconeri) incombe sul sodalizio toscano, che uscirebbe così dalla griglia dei playoff a favore della Recanatese.

Se, come è assai probabile, sarà riscritta la classifica, cambierebbero di conseguenza anche gli accoppiamenti dei playoff: Ancona-Lucchese, Gubbio-Recanatese, Pontedera-Rimini.

L’ipotesi che il Siena potesse andare incontro ad un nuovo deferimento era circolata con insistenza la scorsa settimana, ma nonostante la schiacciante vittoria nel derby con l’Ancona la Recanatese non aveva potuto festeggiare lo storico traguardo con i propri tifosi allo stadio “Nicola Tubaldi”. Sbaffo e compagni erano andati comunque vicinissimi alla meta, i giallorossi avevano chiuso la regular season a pari punti con il Rimini (decimo) ma erano rimasti fuori dagli spareggi per la peggiore differenza reti complessiva.

Si profila una nuova sfida al “Pietro Barbetti” di Gubbio dove la Recanatese ha già vinto nel corso della regular season per 3 a 1. Si giocherà in gara unica, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. La squadra allenata da Giovanni Pagliari non avrebbe alternative alla vittoria per continuare il proprio percorso.

La Recanatese in questi giorni si è allenata regolarmente proprio perché le possibilità di partecipare agli spareggi era concreta; sabato prossimo è prevista una partitella in famiglia con la formazione Primavera giallorossa. «Sarebbe una gioia immensa, il giusto merito ad un gruppo che ha fatto qualcosa di straordinario» aveva detto l’allenatore Giovanni Pagliari al termine della partita con l’Ancona.

L’inizio dei playoff, fissati per domenica prossima 30 aprile, slitterà all’11 maggio.