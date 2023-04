A MESSINA l'unione con il sodalizio di Capo d’Orlando

Trasferta a Messina per il Rotary Club Camerino, guidato dal presidente Nazzareno Micucci, che ha sancito un importante gemellaggio con il Club di Capo d’Orlando del presidente Santino Trovato.

«Tutto è nato nell’estate dello scorso anno, quando con mia moglie Loredana siamo stati in vacanza in Sicilia e da lì è nata l’amicizia e la volontà di collaborare con il Rotary di Capo d’Orlando. Abbiamo scoperto, frequentando in quei giorni di vacanza estiva il Club, che molti soci conoscevano la città di Camerino per averci frequentato l’università o perché i loro figli erano iscritti al nostro ateneo. Da qui la volontà di rinsaldare e dare ufficialità ad un legame già esistente tra le due città», spiega il presidente Micucci.

Una delegazione di soci camerti, accompagnati dalle rispettive consorti, ha partecipato alla cerimonia di gemellaggio, fra i quali Gionata Lacchè, futuro assistente del Governatore del Distretto 2090, il segretario Massimo Marini, l’avvocato Mario Cavallaro, prossimo presidente del Club, e la professoressa Isolina Marota, come delegata del Rettore, in rappresentanza dell’università di Camerino. Nel patto di Amicizia e Gemellaggio tra i due Club si legge: “il Rotary Club Capo d’Orlando ed il Rotary Club Camerino, uniti da comuni ideali di solidarietà e da spirito di servizio, si impegnano a stabilire contatti diretti tra i soci dei due Club per uno scambio di esperienze socio-culturali al fine di sviluppare la comprensione reciproca e lo spirito di amicizia, di diffondere una cultura di rispetto e di pace fra i popoli, nonché di promuovere, sostenere ed attuare progetti in favore delle fasce più deboli dell’umanità”.

Questa iniziativa è l’ultima in odine di tempo organizzata dal dinamico presidente Micucci, che recentemente ha coinvolto i soci a riflettere sulla tematica del conflitto Russo-Ucraino in un incontro al Relais Villa Fornari, in cui ha preso parte come relatore il Generale di Brigata dei Carabinieri (Ris) dottor Alessandro Gentili, che dal suo punto di vista ha fatto considerazioni etico- giuridiche sulla guerra, da cui poi è scaturito tra i presenti un vivace dibattito.