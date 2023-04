TOLENTINO - L'avviso del Comune: «Dal 26 aprile e fino al 30 maggio verrà istallato un cantiere dal km 70+200 al km 72+200 per la sostituzione dei giunti di dilatazione su due viadotti»

Altri lavori in superstrada, cambia di nuovo la viabilità in un tratto nel territorio di Tolentino. È proprio il Comune a rendere note le tempistiche. «L’Anas ha comunicato che dal 26 aprile e fino al 30 maggio verrà istallato un cantiere di lavoro dal km 70+200 al km 72+200 della superstrada statale 77 della Val di Chienti, che comporterà la chiusura della carreggiata sinistra (direzione Foligno) con spostamento del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata destra (direzione Civitanova) per l’esecuzione dei lavori urgenti per la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti ”Tolentino” e “Paterno”. Il tratto di strada interessata dai lavori non comporterà la chiusura di svincoli». Questi interventi si aggiungono ai tanti già in corso lungo la superstrada, che nell’ultimo periodo sta causando parecchi disagi al traffico fra rallentamenti, code ed incidenti soprattutto nel tratto tra Corridonia e Civitanova, direzione mare (leggi l’articolo).