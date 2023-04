IL NODO - Tra incidenti, traffico e lunghe code percorrerla in alcuni tratti diventa spesso quasi una "impresa". E andando a vedere sul sito dell'Anas le manutenzioni in corso, ne esce fuori un quadro tutt'altro che rassicurante. Dei dieci interventi presenti, per un totale di oltre 18 milioni, nessuno ha una data di ultimazione definita. Neanche quelli dati con uno stato di avanzamento al 100%. Eccoli nel dettaglio

di Giovanni De Franceschi

Superstrada, un cantiere sempre aperto: i lavori in corso sembrano non finire mai. E tra incidenti, traffico e lunghe code percorrerla diventa spesso quasi una “impresa”. Un assaggio si era già avuto qualche settimana fa con l’apertura dei primi cantieri che avevano creato non pochi disagi. Poi durante il ponte di Pasqua, nonostante i cantieri fossero stati chiusi, a causa di alcuni piccoli incidenti e delle moltissime persone che hanno scelto la costa maceratese per trascorrere almeno un giorno di vacanza, nel tratto finale della Statale 77 Val di Chienti si sono vissute ore di caos.

I problemi della principale arteria di collegamento della nostra provincia sono diversi. Ma se dal punto di vista politico e organizzativo non si può fare molto per contenere gli incidenti e l’aumento di traffico dovuto al completamento del tratto che collega Marche ad Umbria, molto invece si potrebbe fare dal punto di vista della programmazione dei lavori e dei relativi cantieri. Visto che di solito il periodo con più cantieri coincide con quello in cui il traffico aumenta: l’estate. Nei prossimi giorni i sindaci incontreranno l’Anas per fare un punto sugli interventi in programma. Anche perché l’estate si avvicina e il rischio che la superstrada diventi un incubo è più che concreto. Vedremo. Per la cronaca, anche ieri pomeriggio ennesimo incidente nel tratto con restringimento di carreggiata a ridosso dell’uscita di Morrovalle. Senza feriti ma con inevitabili code (leggi).

Intanto facendo un punto sui lavori già in corso lungo tutto il tratto della superstrada, ne esce fuori un quadro tutt’altro che rassicurante. Sul sito dell’Anas, infatti, è possibile vedere quanti sono gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli urgenti attualmente presenti. C’è una scheda dettagliata per ognuno di essi: descrizione, importo, consegna dei lavori, avanzamento e ultimazione prevista. In totale sono 10 (esclusi quelli sulle strade provinciali e comunali collegati e sulla variante), tutti nel tratto maceratese, per oltre 18 milioni di euro. Si va dalla sostituzione dei giunti di dilatazione nei cavalcavia, alla manutenzione del piano viabile, passando per l’installazione di nuove barriere architettoniche e la manutenzione delle varie gallerie.

Un cantiere è stato aperto nel 2019, la maggior parte nel 2021 e tre l’anno scorso. Su 10 solo tre hanno uno stato di avanzamento pari al 100%, gli altri variano dall’1,38% al 99%. Ma, c’è un ma. Per tutti gli interventi, compresi quelli con lo stato di avanzamento al 100%, non è indicata alcuna data per l’ultimazione dei lavori. La dicitura per tutti è la stessa “il termine è in corso di ridefinizione”. Insomma dieci cantieri senza una fine certa, compresi quelli che sono stati consegnati ormai quasi due anni fa e quelli che erano indicati come urgenti. Il che, appunto, è tutt’altro che rassicurante. Anche perché a questi dieci cantieri, bisogna aggiungere gli interventi di manutenzione ordinaria. Al momento sul sito dell’Anas ne vengono indicati due con restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni: uno nei pressi dell’uscita di Morrovalle e l’altro tra Tolentino est e Tolentino ovest. Ovviamente, senza una data di fine lavori indicata.

Ecco tutti gli interventi di manutenzione straordinaria presenti sul sito dell’Anas

Lavori manutenzione straordinaria, riparazione e sostituzioni dei giunti di dilatazione dei cavalcavia tra il km 73+540 e il km 103+420

Importo: 1.237.992 euro

Consegna lavori: il 27 09 21

Avanzamento: 84%

Ultimazione prevista: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori manutenzione straordinaria del piano viabile fortemente ammalorato tra il 69 e 74+300 in entrambe le carreggiate

Importo: 1.726.927 euro

Consegna lavori: 13 06 2022

Avanzamento: 99,9%

Ultimazione prevista: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori miglioramento della sicurezza stradale mediante l’installazione di nuova barriera spartitraffico dal km 58+200 al km 60+700

Importo: 1.418.740 euro

Consegna: 27 07 21

Avanzamento: 100%

Ultimazione prevista: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori urgenti per la realizzazione delle misure temporanee di cui allegato B della delibera commissione permanente galleria Polverina

Importo: 385.200 euro

Consegna: 19 03 2021

Avanzamento 99,93%

Ultimazione prevista: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori urgenti di manutenzione programma degli impianti delle gallerie Varano, Serravalle, Bavareto, Muccia e La Rocchetta

Importo: 3.149.095 euro

Consegna: 20 9 21

Avanzamento: 75,55

Ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori manutenzione straordinaria del piano viabile ammalorato tra il km 60 e il km 65 in entrmabe le carreggiate

importo: 2.731.310 euro

consegna: 23 08 21

avanzamento 100%

ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori urgenti per la situazione giunti dilatazione danneggiati nel tratto compreso dal km 52+556 al km 94 in entrmabe le carreggiate

importo: 1.793.410 euro

consegna: 10 01 22

avanzamento 36,6%

ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 106 al km 110 in entrambe le carreggiate compresi gli svincoli zona industriale A Civitanova e Civitanova A14

Importo: 3.537.502 euro

Consegna: 02 11 22

Avanzamento: 1,38%

Ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori urgenti di manutenzione programmata degli impianti delle gallerie Taverne I, Taverne II, San Vincenzo, Costafiore, Maddalena

Importo: 513.557 euro

Consegna 29 09 21

Avanzamento: 81,78%

Ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di infiltrazioni, risanamanto di calcestruzzi ammalorati e installazione di rivestimento galliera Borgiano

Importo: 1.513.212 euro

Consegna: 14 01 2019

Avanzamento: 100%

Ultimazione: il termine è in corso di ridefinizione