ASSEMBLEA dei comuni a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Il sindaco Capponi: «La città ha mostrato negli ultimi anni una crescita notevole del numero di presenze e di coloro che scelgono un turismo lento, dimostrandosi attrattiva per amanti del bike e stranieri»

Il Comune di Treia, rappresentato dal sindaco Franco Capponi e dalla consigliera comunale delegata ai Borghi, Sabrina Virgili, ha partecipato alla 23esima assemblea nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” quest’anno in programma a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. L’assemblea, alla quale hanno preso parte 250 fra sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia e che coinvolge 345 comuni, tramite la voce del presidente Fiorello Primi, ha espresso diverse richieste, tra cui la volontà di dotare i borghi di risorse e strumenti adeguati alla valorizzazione dei piccoli Comuni, per conservare e far conoscere sempre di più lo splendido patrimonio di arte, cultura, paesaggio e tradizioni da essi rappresentato.

«La città di Treia, il nostro borgo, ha mostrato negli ultimi anni una crescita notevole del numero di presenze e di coloro che scelgono un turismo lento, dimostrandosi attrattiva per amanti del bike e stranieri – ha spiegato il sindaco Franco Capponi – Si tratta di un turismo dolce, capace di garantire relax, lontano dalla confusione, ma al tempo stesso di offrire un’esperienza completa sotto tutti i punti di vista: i borghi custodiscono patrimoni culturali e artistici meravigliosi, senza dimenticare le tradizioni e la buona tavola. Stiamo preparando un progetto per la bella stagione, che consentirà di vivere ancora più a pieno il nostro territorio tra le dolci colline delle Marche».

Tre giorni ricchi di eventi quelli dell’assemblea in cui sono stati organizzati convegni, degustazioni di prodotti tipici, corteo storico, visite guidate, mercatino dell’antiquariato e annullo filatelico speciale emesso dalle Poste Italiane. Il sindaco Capponi ha concluso rivolgendo un ringraziamento a Fiorello Primi, presidente nazionale dei Borghi più belli d’Italia; Livio Scattolini coordinatore del Cts e responsabile delle certificazioni; Amato Mercuri presidente regionale dei Borghi più belli d’Italia, Cristiana Nardi coordinatrice regionale del club.