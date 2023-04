TREIA - Si svolgerà dal 4 al 18 giugno. Le prenotazioni dovranno essere presentate entro il 15 maggio

Vacanza, riposo e un servizio mirato per la terza età da parte del Comune di Treia, che anche quest’anno ripropone il soggiorno al mare per gli over 60. Si svolgerà dal 4 al 18 giugno a Misano Adriatico (per 15 giorni) e le prenotazioni dovranno essere presentate entro il 15 maggio. Vista la proposta presentata dal comitato spontaneo degli anziani di Treia relativa al soggiorno marino per anziani residenti sul territorio comunale (e over 60) l’amministrazione ha messo a disposizione di coloro che vogliono partecipare la consulenza dell’ufficio servizi alla persona per ritirare i moduli di iscrizione e tutte le informazioni necessarie. La presentazione delle domande è fino a disponibilità delle camere. Info al numero di telefono 0733218752, 0733218730 e 0733218731 oppure [email protected].