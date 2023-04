ECCELLENZA - La matricola biancorossa vince 2 a 0 lo scontro diretto nella tana del Fabriano Cerreto, seguita da oltre cento tifosi. Grande impresa, maturata grazie agli ultimi due successi in autogestione. I rossoblu di Morganti battono 4 a 1 in rimonta la Jesina trascinata dalle doppiette di Merzoug e Tonuzi, nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco

Chiesanuova e Sangiustese matematicamente salve ad una giornata dal termine: anche l’anno prossimo giocheranno nel campionato di Eccellenza. Entrambe mantengono la categoria grazie a successi pesanti. La matricola biancorossa, per la prima volta nel massimo torneo regionale, vince 2 a 0 lo scontro diretto esterno contro il Fabriano Cerreto, seguita da oltre cento tifosi (mobilitata quasi tutta la piccola frazione di Treia): decisivi, un gol per tempo, Canavessio e Tittarelli. Grande impresa per la squadra di Bonvecchi, in autogestione nelle ultime due partite, dove ha conquistato i due exploit decisivi per la salvezza. I rossoblu di Morganti, invece, travolgono con un sonoro 4 a 1 in rimonta la Jesina. Al La croce di Montegranaro apre l’ex Iori (tap in in mischia), poi Merzoug realizza una doppietta e ribalta il punteggio (di testa sul traversone dalla destra di Tomassetti e forte rasoterra). Nonostante il rosso diretto rimediato da Proesmans, i calzaturieri arrotondano prima dell’intervallo con Tonuzi (ad incrociare sul sette), il quale chiude i conti nella ripresa, su rigore, da lui stesso guadagnato.

La cronaca di Fabriano Cerreto – Chiesanuova. Nel primo tempo il Chiesanuova crea di più rispetto ai padroni di casa, ma il risultato non si schioda. Nella ripresa i biancorossi entrano in campo più determinati. Al 50′, sugli sviluppi di un angolo di Mongiello, Cannavessio rompe l’equilibrio di testa. Il determinante raddoppio arriva al 74′ con Molinari che dal fondo crossa in area per il capocannoniere del girone Tittarelli, il quale mette al sicuro il risultato. Al termine della gara parte la grande festa sugli spalti per la storica impresa salvezza.

Il tabellino di Fabriano Cerreto – Chiesanuova 0-2:

FABRIANO CERRETO: Bruni, Stortini (56′ Carmenati), Mulas, Grezzana, Lucarino, Carnevali, Barilaro, Nunzi (67′ Franconi), Bezziccheri, Magnanelli, Capristo. A disp.: Santini, Useini, Poeta, Paoletti, Perini, Gabrielli, Gubinelli. All.: Destro.

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (68′ Molinari), Iommi, De Cesare (85′ Wolhein), Canavessio, Lapi, Salvucci (84′ Farroni), Morettini, Tittarelli, Mongiello (82′ Pasqui), Bonifazi. A disp.: Carnevali, Monteneri, Bianchi, Rapaccini, Cicconetti. All.: Lupetti.

TERNA ARBITRALE: Chiarotti di Macerata (Tidei di Fermo – Giacomucci di Pesaro).

RETI: 50′ Cannavessio, 74′ Tittarelli.

NOTE: ammoniti Zoldi, Morettini. Recupero: 7′ (2′ + 5′).

Il tabellino di Sangiustese – Jesina 4-1:

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Tarulli, Pagliarini, Proesmans, Tissone (40′ s.t. Loviso), Tonuzi (38′ s.t. Cheddira), Ercoli (48′ s.t. De Stefano), Merzoug (19′ s.t. Sguigna). A disp.: Calcabrini, Capodaglio, Paoloni, Ciucani, Cinque. All.: Morganti.

JESINA: Sansaro, Mazzarini, Martedì, Garofoli (36′ s.t. Grillo), Belfiore, Capomaggio, Monachesi (10′ s.t. Trudo), Campana (28′ s.t. Dentice), Iori, Giovannini, Nazzarelli. A disp.: Pistola, Sampaolesi, Machedon, Cameruccio, Ciavarella, Jachetta. All.: Di Ruscio.

TERNA ARBITRALE: Mancini di Macerata (Pizzuti di Macerata – Silvestri di Ascoli).

RETI: 17′ p.t. Iori, 19′ p.t. e 27′ p.t. Merzoug, 43′ p.t. e 21′ s.t. Tonuzi.

NOTE: ammoniti: Garofoli, Tonuzi, Sguigna. Espulso: Proesmans al 29′ p.t.