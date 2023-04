IL COMUNE aderisce alla campagna informativa e divulgativa messa in campo in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti di domenica

Treia aderisce alla campagna informativa e divulgativa trasmessa su tutti i principali media nazionali per promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione al rinnovo della carta d’identità. Un semplice atto individuale si trasforma in tal modo in un forte gesto collettivo di responsabilità e senso civico.

L’iniziativa è messa in campo in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che cade il 16 aprile 2023. Nel sito del Centro Nazionale Trapianti (www.trapianti.salute.gov.it/trapianti) si possono inoltre consultare le modalità con cui dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti e i diversi percorsi per essere donatori, come per le cellule staminali emopoietiche. Per scegliere di diventare donatore è infatti bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il sistema trapianti italiano è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi.

Nel Maceratese cresce la disponibilità a donare i propri organi. Ciò emerge dall’edizione «L’indice del dono 2023», rapporto annuale del Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 al momento dell’emissione della carta di identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. La provincia di Macerata migliora di sette posizioni rispetto all’anno scorso, passando dal 66esimo al 59esimo. Sono stati presi in considerazione i dati provenienti dal Sistema carta identità elettronica (cie) e registrati nel Sistema Informativo trapianti (Sit) tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022.