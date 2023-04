GUASTO - Finiscono i giorni di passione per Camerino, Fiastra, Valfornace ed alcune zone di Muccia. L’allarme è rientrato, lavori ultimati oggi

Ad avvisare della fine dei lavori all’acquedotto comunitario dell’Acquasanta è stato il comune di Camerino con un avviso diramato sul proprio sito e sui canali social dell’ente. Finiscono giorni di passione per una serie di località tra Fiastra e Camerino, rimaste letteralmente a secco per la rottura dell’acquedotto, avvenuta tra il 6 ed il 7 aprile, in località Coglia nel territorio di Acquacanina, in una zona impervia e difficile da raggiungere. Già dal giorno di Pasqua la ditta incaricata dall’Unione montana, proprietaria dell’acquedotto gestito dalla società Valli Varanensi, si era messa al lavoro, ma subito era apparso molto difficile raggiungere l’area del guasto, tanto da dover utilizzare i mezzi piccoli, anche per superare un’area impervia e dal fondo roccioso. Ora l’allarme è rientrato, la ditta Cagnini costruzioni ha terminato questa mattina i lavori di riparazione dell’acquedotto comunitario dell’Acquasanta, che aveva lasciato a secco Camerino, Fiastra, Valfornace ed alcune zone di Muccia, costringendo Assm gestore del servizio idrico ed amministrazioni comunali ad approntare un servizio di trasporto acqua con autobotti, per ovviare alla carenza idrica.

(m. or.)