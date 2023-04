MORROVALLE - A scontrarsi un paio di vetture. Non ci sono stati feriti. L'incidente in direzione mare

Incidente in direzione mare lungo la superstrada, all’altezza dei cantieri che sono aperti in questi giorni. A causa dello scontro tra due vetture si sono verificate delle lunghe code. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di questo pomeriggio. Non ci sono stati feriti, sul posto è intervenuta la polizia stradale. Secondo quanto è stato ricostruito l’incidente è avvenuto per via dei restringimenti che ci sono sulla corsia dovuti ai cantieri.