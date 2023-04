SAN SEVERINO - Il provvedimento in vigore da domani, necessario per l’installazione di un cantiere per la ricostruzione post-terremoto di un edificio

Da domani (mercoledì 12 aprile) e fino al termine dei lavori sarà chiusa via Abbondanza a San Severino, dall’intersezione con via Collio all’intersezione con via della Pescheria. Il provvedimento si è reso necessario per l’installazione di un cantiere di lavori per la ricostruzione post-terremoto di un edificio. Il divieto di transito per i pedoni interesserà, in particolare, via Abbondanza nel tratto tra vicolo delle Cicette e il civico numero 43. Per esigenze di carico e scarico saranno consentiti ai residenti l’ingresso e l’uscita da via della Pescheria fino a vicolo delle Cicette. Il tratto di via Abbondanza tra via Pescheria e via Ercole Rosa rimarrà invece normalmente transitabile.