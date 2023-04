VOLLEY - La decisione di comune accordo al termine del primo campionato di Serie A1, finito con la retrocessione. Le strade si separano dopo 6 stagioni insieme, due promozioni ottenute e una Coppa Italia.

Dopo 6 stagioni insieme, due promozioni ottenute (in A2 nel 2019 e in A1 nel 2022) e una Coppa Italia di Serie A2 conquistata nel 2021, si separano le strade tra la Cbf Balducci Hr e il tecnico marchigiano Luca Paniconi, alla guida delle arancionere anche nella prima stagione in Serie A1 nella storia del club appena disputata.

“Le due parti, infatti, hanno deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione sportiva – si legge nella nota del club – A coach Luca Paniconi, assoluto professionista e persona di grande spessore morale ed estrema correttezza, vanno i più sentiti ringraziamenti per gli storici traguardi ottenuti con i colori dell’Helvia Recina Volley e un enorme in bocca al lupo per il suo futuro nel mondo del volley”.