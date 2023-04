VOLLEY - Al Banca Macerata Forum le pesaresi s'impongono in tre set nell’ultima giornata di regular season

La Cbf Balducci Hr chiude la sua prima storica stagione in Serie A1 salutando il massimo campionato senza riuscire a regalare un’ultima soddisfazione ai suoi tifosi: la Megabox Ond.Savio Vallefoglia si impone nel derby marchigiano al Banca Macerata Forum in tre set nell’ultima giornata di regular season. Nonostante i 18 punti di Chaussee, top scorer, le pesaresi emergono grazie alla Mvp Drews (16 punti con il 57% in attacco), agli 8 muri e 8 ace a fine gara.

Coach Paniconi riparte come nelle ultime uscite con Dijkema in regia, Malik opposta, Aelbrecht-Cosi centrali, Fiesoli-Chaussee in banda, Fiori libero. Per coach Mafrici in campo Hancock-Drews, Mancini-Aleksic, Kosheleva-D’Odorico, Sirressi.

Il primo break è della Cbf Balducci Hr (5-3) ma la Megabox trova subito una buona correlazione muro-difesa costruendo il 6-8 in contrattacco e poi il 7-10 con Aleksic che ferma Fiesoli. Chaussee non ci sta e trova la riga in pipe per la nuova parità (10-10), le pesaresi si affidano ai colpi di Kosheleva (11-13) e ancora una volta al muro di Mancini che stoppa Aelbrecht permettendo a Vallefoglia di salire al +5 (12-17), complici anche due errori arancioneri. Paniconi si gioca la carta del doppio cambio inserendo Ricci e Okenwa (14-18) ma le pesaresi tengono il vantaggio, rientrano Dijkema e Malik, c’è Molinaro per Aelbrecht poi Cosi trova l’ace del 19-22. La Megabox fallisce tre set ball (da 19-24 a 22-24) poi chiude con il mani out di Drews, 22-25. Non bastano i 9 punti di Chaussee.

Nel secondo set resta in campo Molinaro al centro per Aelbrecht, proprio lei è protagonista di due muri consecutivi su Drews (4-4), Vallefoglia trova il break del 6-8 ma la CBF Balducci HR risponde con l’ace di Fiesoli (9-9). Le pesaresi iniziano a spingere di più dai nove metri e Kosheleva mette l’ace dell’10-13, riecco il doppio cambio con Ricci-Okenwa e proprio l’opposta americana mette giù la nuova parità (14-14). Aleksic rispinge avanti la Megabox (15-17), rientrano Dijkema-Malik (16-17) e Cosi insieme a Chaussee tengono ancora lì le maceratesi (19-19) e l’americana guadagna anche il +1 in contrattacco (21-20). In campo c’è Abbott per Fiesoli in prima linea, D’Odorico firma il 21-22, Vallefoglia arriva prima al set ball (23-24) però Malik annulla e si va ai vantaggi. Al secondo tentativo la Megabox chiude proprio sull’errore di Malik (24-26).

Vallefoglia inizia il terzo parziale con il break firmato D’Odorico e Drews in contrattacco, al servizio e anche a muro (3-8) sempre con la schiacciatrice delle biancoverdi. Le pesaresi ora trovano maggiori certezze sia in cambio palla (8-13) sia con grande attenzione in difesa con Sirressi sugli scudi per arginare i tentativi di rimonta arancioneri. La CBF Balducci HR tiene il -4 (13-17) con Fiesoli e la consueta staffetta Ricci-Okenwa per Dijkema-Malik poi arriva il muro di Mancini per il 13-19 che indirizza definitivamente il match in mano Megabox: le ragazze di Mafrici infatti gestiscono il cospicuo vantaggio e allungano ancora chiudendo senza problemi 17-25.

IL TABELLINO

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 5, Fiori (L), Abbott, Napodano (L), Chaussee 18, Ricci, Quarchioni, Okenwa, Molinaro 7, Fiesoli 4, Malik 21, Poli n.e., Aelbrecht, Dijkema. All. Paniconi

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Piani, Furlan, Drews 16, D’Odorico 11, Sirressi (L), Aleksic 10, Papa n.e., Mancini 2, Hancock 6, Barbero, Berti n.e., Kosheleva 10, Ioni (L), Lazaro n.e.. All. Mafrici

Parziali: 22-25 (29’), 24-26 (29’), 17-25 (23’)

Arbitri: Brancati (PG), Brunelli (AN)

Note: Macerata 7 battute sbagliate, 2 ace, 4 muri vincenti, 37% in attacco, 50% in ricezione 34% perfette). Vallefoglia 10 battute sbagliate, 4 ace, 8 muri, 47% in attacco, 40% in ricezione, 14% perfette).

(foto Roberto Bartomeoli)