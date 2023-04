COLDIRETTI - Ha 26 anni e viene da Camerino la nuova delegata di Giovani Impresa Macerata

Si chiama Elisa Orpello, ha 26 anni e viene da Camerino la nuova delegata di Giovani Impresa Macerata eletta ieri pomeriggio al termine del direttivo del movimento giovanile di Coldiretti. Succede ad Alba Alessandri, guida dei giovani maceratesi dal 2015 e delegata regionale dal 2018, che ha superato i limiti di età previsti dallo Statuto.

Elisa è la terza generazione in agricoltura. Dal 2018 si è insediata al posto dei genitori nell’azienda di famiglia. A Pieve Torina ha un allevamento di bovini, linea vacca-vitello, razza Marchigiana. Sta inoltre avviando a Camerino un allevamento di maiali e un agriturismo nel quale proporre i suoi prodotti. «La voglia di partecipare e di impegnarmi – spiega la neoeletta – è cresciuta passo dopo passo. Dalle prime riunioni alle quali ho partecipato accompagnando mia madre, all’impegno con i giovani per varie battaglie come contro il fotovoltaico a terra o il cibo sintetico, fino al viaggio a Bruxelles del mese scorso per confrontarci con le istituzioni europee».

Nel nuovo direttivo potrà contare sull’aiuto di Federico Marrubbio, Matteo Tritrini, Giacomo Epifani, Emanuele Moretti, Marta Ciampechini, Helena Forti, Luca De Angelis, Ginevra Coppacchioli, Andrea Sbriccoli, Damiano Severini e Lucia Sabbatini. «Per me sono stati 5 anni bellissimi, esperienza unica di confronto durante la quale ho incontrato tanti giovani. Spero di aver seminato bene: sono felicissima per Elisa, sempre presente in questi anni a partire dall’Expo del 2015. In bocca al lupo a lei e al consiglio provinciale che voglio salutare con l’augurio di essere esploratori, protagonisti del domani del nostro Paese», si è congratulata la delegata uscente Alessandri.