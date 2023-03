CIVITANOVA - Due i momenti della cerimonia per domani: alle 9 nel piazzale della città e alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale con Alessandro Martire

Intitolazione del piazzale a Toro seduto, tutto pronto per la cerimonia a Civitanova. In programma domani alle 9 l’inaugurazione della targa con il nome di Thathanka Iyotake-Hunkpapa Lakota Wicasa Wican come scritto nella lingua degli antichi indiani d’America nel piazzale del palazzetto dello sport della città alta.

Toro seduto è il primo ad arrivare “su strada” fra i tanti nomi approvati dalla giunta, tra gli altri Pasqualina Pezzola, Sergio Ramelli e Anna Frank a cui sarà intitolato un giardino. Per tutti gli altri non c’è però ancora una data. Il cerimoniale prevede il disvelamento della targa con il nome del piazzale a Civitanova alta e a seguire alle 10.30 nella sala del consiglio la relazione di Alessandro Martire, il rappresentante della nazione Lakota Sioux in Italia. Non ci sarà invece il sindaco Fabrizio Ciarapica che trascorrerà il fine settimana ad Esine con la delegazione in visita alla città gemellata.

L’intitolazione ha suscitato scalpore perché sebbene il presidente della commissione toponomastica Giorgio Pollastrelli rivendichi come una sua idea la proposta di intitolare uno spazio a Toro seduto, il nome del capo sioux era riecheggiato come provocazione in un comunicato dell’ex vicesindaco Fausto Troiani, oggi presidente del consiglio nel 2018 quando dopo la bocciatura di una mozione a firma Pd di titolare uno spazio pubblico ad Anna Frank commentò: «Intitolare uno spazio pubblico ad Anna Frank, perché? Perché rappresenta il simbolo di una aberrante persecuzione, perché rappresenta il simbolo di un genocidio? Se dovessimo intitolare uno spazio pubblico ad una persona simbolo di un genocidio, perché non a Toro Seduto?»

(l. b.)